Le kit extérieur Liverpool 2023/24 rappelle les creepers Minecraft

Des fuites montrent la conception du kit extérieur Liverpool 2023/24.

Semblables à leurs rivaux mancuniens, les Reds passent au vert avec leur design à l’extérieur la saison prochaine. Semblable au thème du haut extérieur du club 1995/96, le kit présente une disposition verte et blanche en quartiers.

Contrairement à la version des années 90, celle-ci présente un patchwork plus audacieux de verts plus brillants.

Maillot extérieur Liverpool 2023/24

Si vous aimez les lianes de Minecraft, alors vous allez adorer ce kit.

Les quarts de section verts de la chemise comportent des blocs de différentes nuances de vert, recouverts de rayures vertes très fines et plus brillantes. La version des années 90 comportait des rayures tonales plus larges mais plus subtiles. Ceux-ci sont cependant si petits et si proches les uns des autres que lorsqu’ils ne recouvrent pas les autres zones colorées, ils ressemblent presque à une couleur unie par eux-mêmes.

A certains endroits, les blocs verts sortent des limites des quartiers. C’est comme si un terminal informatique des années 80 attrapait un virus et infectait la chemise blanche de son utilisateur.

Les blocs verts glitch-esque se reportent à l’arrière, avec les positions inversées par rapport à l’avant. La section inférieure est tronquée pour laisser un grand espace pour le numéro du joueur (qui sera probablement noir).

Le reste des détails est en noir. Une fois de plus, Liverpool a opté pour la crête solo de Liverbird au lieu du bouclier complet. Et les flammes commémoratives de Hillsborough 97 ornent le haut du dos.

Examen du kit extérieur Liverpool 2023/24

Blague à part, c’est en fait une très belle chemise. Le combo de couleurs vert vif, blanc et noir va si bien ensemble (similaire à la façon dont il a toujours fière allure sur les kits de VfL Wolfsburg). Les shorts noirs sont l’appariement probable, et cela va avoir l’air exceptionnel.

C’est une version incroyablement moderne d’un design plus ancien – clairement inspiré des chemises 95/96 mais en même temps très différent. Et c’est un superbe contrepoint aux maillots domicile très simples.

Bravo, Liverpool.

Note : A