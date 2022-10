Le kit extérieur d’Umbro aux États-Unis est meilleur que l’effort de Nike pour la Coupe du monde

Umbro a sorti une série de maillots réinventés pour les fans de football. La collection Nations se compose de huit maillots qui ont une vision créative des couleurs de chaque pays. La collection a été publiée avant la prochaine Coupe du monde au Qatar. Plus important encore, il comprend une alternative à la chemise extérieure USMNT tant ridiculisée de Nike.

Le kit extérieur américain d’Umbro : une meilleure alternative pour les fans de l’USMNT ?

Dans la collection qui comprend les poids lourds du football, le Brésil, la France et l’Allemagne, entre autres, les États-Unis reçoivent également un maillot de la collection. Le design d’Umbro du kit USA away comprend une chemise sans col bleu clair, qui comprend des triangles rouges et blancs couvrant le design. En dehors de la conception inquiétante de la crête de l’aigle sur la poitrine, cette chemise est certainement meilleure que certaines des conceptions officielles de Nike pour l’USMNT.

En parlant d’écussons, chaque chemise comporte un badge sur mesure sur le côté gauche de la poitrine. Ces conceptions réinventent essentiellement l’emblème de chaque pays. Trois Lions sont cousus sur les chemises anglaises, la chemise américaine a un aigle, etc.

Inspiré par les joueurs plutôt que par les “designers” de Nike

“Ces maillots ont été conçus par nous, mais ils ont été inspirés par de nombreux joueurs, de nombreux moments et tous les fans du monde entier”, a déclaré Helen Hope, responsable mondiale du marketing de marque chez Umbro. “Un hommage approprié aux légendes des gloires passées et à l’importance de cette compétition.”

L’un des maillots d’Angleterre s’inspire de leur célèbre troisième maillot aqua de 1990. Sans aucun doute un favori des fans de Three Lions, le maillot se compose d’une base bleu clair avec un motif géométrique sur toute la longueur. Un col bleu plus foncé polit le beau design.

Design le plus remarquable de la collection

Peut-être que l’autre pièce phare de la collection est la chemise Brazil. Indéniablement similaire à leur maillot domicile classique de 1994, le maillot présente une chemise jaune audacieuse avec de subtils accents monochromes. Le col vert et le numéro 22 dans le dos ajoutent également une touche agréable.

Outre le Brésil, l’Angleterre et les États-Unis, Umbro a également créé des chemises pour la France, l’Allemagne, le Mexique, la Pologne et l’Espagne. Des ballons de football et des sweat-shirts coordonnés complètent l’ensemble de la collection.

Les chemises Umbro alternatives sont disponibles sur umbro.co.uk à partir du 7 octobre 2022.