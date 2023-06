Le kit domicile de Man United 2023/24 est exceptionnel

Le nouveau kit domicile Man United est une rose d’un design – littéralement. Après avoir récemment eu un aperçu du maillot extérieur à venir, l’option à domicile est un tarif United plus standard, mais avec quelques subtilités subtiles pour mélanger les choses.

Le haut rouge présente un motif de rose géométrique, inspiré de la rose rouge de Lancaster qui figure sur les armoiries de la ville.

La conception angulaire et géométrique rappelle également « … le pont sur la rivière Irwell, qui relie Manchester à Salford… » Il y a quelques ponts qui répondent à cette description, mais le plus probable est le pont de Trafford Road, non loin de Old Trafford lui-même.

Des bandes d’épaule noires descendent sur les épaules, avec un col ras du cou noir superposé avec une bordure blanche et rouge. Le sponsor et le marquage Adidas sont tous en blanc. Une rose géométrique singulière, avec des couleurs supplémentaires, est pressée à chaud sur la zone intérieure du cou. Cette version colorisée précise également que la géométrie de la rose est aussi vaguement un ballon de football stylisé.

En plus des graphismes roses ton sur ton, une texture ondulée subtile parcourt l’ensemble de la chemise.

Le nouveau kit de Manchester United sera porté par les équipes masculines et féminines de United pour la saison à venir.

Examen du kit domicile Man United 2023-2024

Le thème général de la chemise est bien fait. Quelques références locales incorporées dans un design qui n’est pas écrasant et s’inscrit dans la tradition d’un haut rouge majoritairement uni.

Les éléments de garniture noirs ont toujours fière allure sur un haut Man Utd. Cela donne au côté un aspect plus menaçant. Et un look plus menaçant convient parfaitement aux « diables rouges » – des méchants à peu près tous ceux qui n’est pas un partisan de United. Des logos de sponsors noirs l’auraient rendu encore meilleur, mais cela pourrait être un pas trop loin de la tradition.

Beau travail cette fois de la moitié rouge de Manchester.

Note : A-

