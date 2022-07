Le kit domicile de Man United 2022/23 officiellement dévoilé

Confirmant les fuites de mai, Manchester United a officiellement dévoilé aujourd’hui ses kits domicile 2022/23 pour la saison à venir.

C’est un look carrément classique pour les Red Devils, évoquant certaines de leurs créations des années passées.

Examen du kit domicile Man United 2022/23

Le nouveau haut est pur Manchester United – tout rouge avec un col polo blanc à un bouton (parfaitement pop-capable pour votre intérieur Eric Cantona). Des rayures adidas noires sur l’épaule et le sponsor blanc TeamViewer et DXC Technology complètent le look général. Fait intéressant, le logo adidas est rendu en blanc avec un contour noir, généralement nous ne voyons qu’une marque de fabricant dans une seule couleur. C’est un petit détail que seuls les nerds du jersey comme moi pourraient remarquer, mais c’est quand même remarquable.

Au-delà des couleurs de base, il y a quelques jolis détails ici. La chemise présente un motif à rayures en pointillés ton sur ton tissé dans le tissu de la chemise. Le fil sur les rayures a ce petit peu de miroitement qui, lorsqu’il est bien fait, est toujours un bel effet, et c’est le cas ici. Sur le col, nous avons un dessin géométrique de triangles rouges avec des rayures noires, créant l’impression de ‘M’s abstraits s’enroulant autour du cou.

L’écusson MUFC standard se trouve dans une forme de bouclier secondaire “plaque d’accueil”, une astuce utilisée à plusieurs reprises dans le passé de United, qui crée un nouvel effet visuel dans une zone de la chemise que l’on s’attend normalement à être exactement la même que la Année avant.

Note : A+

Vraiment du bon travail de United cette fois-ci. C’est leur look emblématique, et il parvient à donner l’impression générale des années 80 et 90 sans être une copie exacte ou un hommage à une chemise en particulier. Nul doute que celui-ci aura fière allure sur le terrain tout au long de la saison à venir.

Désormais disponible, le kit domicile Man United 2022/23 peut être commandé en ligne et livré à votre porte.