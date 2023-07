Le kit domicile Chelsea 2023/24 sans sponsor est un clin d’œil à la fin des années 1990

Nous avons enfin eu un premier aperçu du kit domicile Chelsea 2023/24, car le club a révélé le nouveau design pour la saison à venir.

Le haut principalement bleu est présenté comme un hommage à l’équipe 1997/98 qui a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe, la Coupe de la Ligue et la Super Coupe de l’UEFA. Pour rappel, voici à quoi ressemblait le maillot de cette équipe :

Ce kit était l’un des plus grands succès du design de football des années 90 – fabriqué par Umbro, rayures ton sur ton, un énorme col polo et des manches et des shorts amples.

La nouvelle version est cependant atténuée par l’inspiration.

Maillot domicile Chelsea 2023/24

La première chose qui saute aux yeux, c’est que le design a été présenté sans un sponsor principal du maillot. C’est rafraîchissant, mais certainement sujet à changement, et probablement plus tôt que tard. Vous ne pourrez pas en acheter un avant le 16-23 août, il est donc probable que le club essaie de gagner un peu de temps pour finaliser un accord avant de passer en production de masse sur les versions de détail.

Inspirées du haut des années 1990, les découpes blanches angulaires sous les manches. Les garnitures noires et dorées n’ont pas été reportées sur ces sections, mais apparaissent à la place sur les poignets des manches. De petites zones blanches ornent également le haut du dos sur le modèle de manches raglan de Nike. De plus, une texture désormais familière apparaît sur toute la chemise.

Il manque notamment aux nouveaux hauts le col polo de l’original. Au lieu de cela, nous avons un simple col rond sans aucune coloration.

L’écusson du club et le swoosh Nike sont présentés dans un or irisé. Au moins dans les images promotionnelles, cela rend en fait la crête moins proéminente que d’habitude. Il donne un effet de l’ancienne crête « CFC » plus simple des années 1990.

Examen du kit domicile Chelsea 2023

La garniture blanche / dorée / noire du maillot de 1998 est superbe, mais elle n’est pas assez utilisée.

Ce haut a besoin d’un peu de cette garniture noire et dorée sur un col blanc. Il n’a même pas besoin d’être un polo comme l’original, mais cela le mettrait vraiment en valeur. De même, la crête rendue dans un blanc plat, noir et or aurait été bien meilleure que l’application de vinyle brillant.

L’éventuel sponsor principal pourrait également faire ou défaire cette conception. perso je trouve n’importe quel sponsor de chemise peu attrayant du point de vue de la surcommercialisation du jeu. Mais d’un point de vue purement esthétique, un logo de sponsor épuré pourrait en fait améliorer ce maillot.

CLASSE : C-

Chelsea entame la saison 2023/24 de Premier League début août. Pendant ce temps, les Blues se rendront bientôt aux États-Unis pour jouer plusieurs matches amicaux à travers les États-Unis cet été.

Photos : Chelsea FC / Imago