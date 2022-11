Le kit denim américain culte de la Coupe du monde 1994 ajouté à FIFA 23

La Coupe du monde est une période de patriotisme débridé, du genre qui serait autrement embarrassant pour les nombreux fans qui se peignent sans vergogne le visage et enveloppent leur corps dans les pigments technicolor de la maison pendant quelques semaines tous les quatre ans. Il n’y a pas de costume trop pompeux à la Coupe du monde, et pas d’uniforme trop brillant. Il n’y a que de la fierté, de l’espoir et de l’amour.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Et la bêtise. Vous savez ce que les États-Unis ont de juste à propos du patriotisme affiché à la Coupe du monde ? La bêtise de tout ça. Et rien ne représente tout à fait cet esprit comme le kit alternatif que les États-Unis portaient lorsqu’ils ont accueilli la Coupe du monde de 1994, connu sous le nom de kit denim.

2 Connexe

Ce mauvais garçon est l’un des maillots de la Coupe du monde les plus célèbres et les plus infâmes de tous les temps, connu pour sa terrible personnalité américaine : la couleur de fond bleu chiné conçue pour ressembler à une paire de jeans ; le motif en étoile qui s’étend sur la poitrine ; les chiffres et les shorts rouge vif pour lier le tout et rappeler à tous ceux qui regardent que c’est à quoi ressemble vraiment un joueur de football américain.

Les fans mécontents des tentatives les plus récentes de Nike pour recréer ce triomphe du patriotisme américain kitsch n’ont pas à craindre non plus, car ils ne seront pas obligés d’utiliser uniquement les itérations actuelles des kits USMNT dans les campagnes de Coupe du monde sur lesquelles ils joueront. leurs consoles de jeux sur FIFA 23. Juste à temps pour leur match décisif du groupe B contre l’Angleterre au Qatar vendredi, EA SPORTS déploie un nouveau kit optionnel pour l’USMNT dans le jeu, et tout est en denim, tout le temps, bébé.

FIFA 23 inclut désormais le kit en denim classique culte du football américain de la Coupe du monde 94, qui peut être porté par des stars actuelles comme Christian Pulisic dans le jeu. EA

Le kit denim est ridicule, et c’est précisément ce qui le rend génial. Bien sûr, cela a également aidé que l’équipe américaine de 1994 y ait également réussi des moments incroyables. De l’étourdissant coup franc d’Eric Wynalda contre la Suisse à l’une des victoires les plus célèbres de l’équipe, la défaite 2-1 de la Colombie à l’apogée de ses pouvoirs, le kit denim était là dans les moments où les États-Unis se sont détournés d’un pays largement endormi en le monde du football à une nation possédée du sport.

Et il y a ce moment de la Coupe du monde de 1994 qui résume peut-être le mieux le kit denim, cette équipe des États-Unis, le fandom qui encourage toujours l’USMNT contre vents et marées, tout cela. Un corner. Une avance face à la Colombie. Et un magnifique mulet attendant son moment pour briller.

Marcelo Balboa était un défenseur des États-Unis, mais vous ne l’auriez pas su à la façon dont il s’est levé pour rencontrer le corner de Tab Ramos dans la surface. Sa jambe faisant un arc dans les airs comme une hache de combat, il rencontra le ballon en l’air à toute vitesse, établissant une connexion parfaite avec son pied au-dessus de sa tête. C’était un coup de pied de vélo parfait, un coup de pied que vous pouviez espérer réaliser dans un film ou un rêve.

Le Denim Kit est lié à des moments mémorables pour les joueurs américains lors de la Coupe du monde 1994. (Photo de George Tiedemann / Sports Illustrated via Getty Images)

Le ballon est passé juste à côté du poteau. Malgré toute sa beauté ostentatoire, ce n’était tout simplement pas censé l’être. Les États-Unis finiraient par se retirer de la Coupe du monde de 1994 lors d’un affreux match de huitièmes de finale contre les futurs champions, le Brésil. Les hôtes ont rapidement brûlé, oui. Mais ils brûlaient vivement.

Désormais, vous pouvez contrôler le joueur américain de votre choix dans ces tranches de paradis étoilées. Vous voulez affronter plusieurs défenseurs tout en incarnant un Timothy Weah « en jean » ? Vous pouvez le faire. Vous voulez envoyer Christian Pulisic sur la touche jusqu’à ce que ces étoiles s’estompent? Vous pouvez faire cela aussi.

À leur meilleur, les USMNT sont le kit denim. Et si les États-Unis ne les portent pas dans la vraie vie, vous pouvez au moins les porter dans un jeu vidéo. Il est temps d’abandonner les faux tie-dye et les kits blancs unis de 2022 et d’embrasser la tradition que les États-Unis auraient dû honorer tout ce temps. Le malin. Le scandaleux. Le si-bizarre-ça-pourrait-fonctionner.

L’USMNT affrontera l’Angleterre vendredi dans un match que le monde entier s’attend à ce qu’ils perdent. Mais si le kit denim est en jeu quelque part dans le monde, même dans un jeu vidéo, ne les comptez pas.