Le kit de repas le plus respectueux de l’environnement est également le meilleur

mais avez des inquiétudes concernant la partie des déchets, nous vous félicitons. Pour vous assurer de le garder aussi vert que possible, vous vous demandez peut-être quels kits de repas utilisent le moins d’emballages. Pour commencer, vous serez ravi d’apprendre que ce étude 2019 trouvé que les kits de repas avaient une empreinte carbone inférieure à celle de l’épicerie. Pour aller plus loin, cette étude 2022 par US Packaging, une société de matériaux d’expédition (dont CNET a confirmé qu’elle n’avait aucun intérêt commercial avec les services de kits de repas individuels) a examiné quatre des kits de repas les plus populaires – Tablier bleu, Chaque assiette, BonjourFresh et Cuisinier à domicile — pour trouver quel service est le moins (et le plus) inutile.

Le tablier bleu a le moins de déchets



Tablier bleu, l’un des premiers services de kits de repas, s’est avéré être le kit de repas le plus écologique, avec 50 % de ses emballages entièrement recyclables, seulement 1,19 sachets par ingrédient et le moins d’espace de boîte vide. Après Blue Apron, il y a eu une forte baisse, avec HelloFresh (deuxième sur la liste) utilisant seulement 9 % de matériaux recyclables et le service de repas super économique EveryPlate terminant troisième avec des statistiques similaires. Home Chef était le kit de repas le moins vert, terminant dernier des quatre services examinés, avec 2,38 paquets par ingrédient et seulement 19 % de matériaux recyclables.

Comme par hasard aurait-il, Tablier bleu est également le meilleur kit de repas global que nous ayons testé en 2023. Bien qu’il existe d’autres choix qui pourraient mieux vous convenir si vous mangez à base de plantes, cuisiner pour un grand groupe ou préférer les plats préparés aux kits repas. Vous pouvez lire à leur sujet tous dans notre liste de meilleurs services de livraison de repas.

Les kits de repas de Blue Apron se sont avérés avoir le moins de déchets d’emballage. Home Chef est en retard sur le terrain avec plus de plastique à usage unique que les trois autres. Emballage et emballage aux États-Unis

Pour analyser les quatre services, US Packaging and Wrapping a commandé trois repas à chaque fournisseur et a utilisé des mesures standardisées pour évaluer l’utilisation totale de plastique, la recyclabilité des matériaux, le nombre de paquets par ingrédient et l’espace vide dans les boîtes. Les quatre catégories ont été prises en compte dans l’élaboration d’un score final pour chacune.

Blue Apron a obtenu le meilleur score vert des quatre services de kits repas analysés. Tablier bleu

Blue Apron a battu la concurrence, avec la moitié de ses matériaux aptes au recyclage, alors qu’aucun autre service n’a dépassé les 20 % dans la catégorie. L’étude a révélé que les emballages de Home Chef contiennent jusqu’à 90 % de plastique, soit 56 paquets pour les trois repas. HelloFresh a utilisé le moins de plastique (seulement 66 %), car les repas sont pour la plupart séparés dans de grands sacs et les ingrédients ne sont pas emballés individuellement.

Un peu de plastique est nécessaire pour que les kits de repas fonctionnent, mais Home Chef utilise plus que le service moyen. David Watsky/Crumpe

Alors, comment cela se compare-t-il à notre expérience? Nous avons testé tous les principaux kits de repas service et a également trouvé que Blue Apron était l’un des moins gaspilleurs – en plus de l’un des meilleurs, avec d’excellents repas à un prix abordable par repas. Chaque assiette est notre préféré kit repas pas cher. Bien que les packs de glace d’EveryPlate ne soient pas recyclables, nous n’avons pas remarqué autant de plastique que cette étude le suggère, car EveryPlate envoie la plupart des ingrédients en vrac dans une boîte en carton et non emballés individuellement.

En général, les kits repas sont plus respectueux de l’environnement que vous ne le pensez

Il ne fait aucun doute que les kits repas sont pratiques. Choisissez le bon service de kit de repas, et il pourrait vous faire économiser de l’argent sur les prix des épiceries, aussi. L’un des inconvénients de la livraison de trousses de repas pratiques a toujours été qu’il s’agit d’un gaspillage, car les articles et les ingrédients de votre dîner sont souvent emballés individuellement et expédiés dans des boîtes en carton avec des packs de glace jetables. Mais comme cela Une étude de 2019 montreles kits de repas ne sont pas si mauvais pour l’environnement, après tout, et la plupart réduisent en fait déchets alimentaires et l’empreinte carbone totale par rapport à l’épicerie puisque les ingrédients sont parfaitement dosés sans excès de nourriture qui pourrait se gâter si vous ne l’utilisez pas à temps.

Vous voulez essayer un kit repas pour la taille ? Utiliser ce hack sournois et obtenez des mois de livraison de repas bon marché et décidez lequel vous préférez.

