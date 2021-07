Le kit de Manchester City 2021-22 divulgué rend hommage à Sergio Aguero d’une manière spéciale! Voir les photos

Les vainqueurs de la Premier League, Manchester City, rendent hommage à Sergio Aguero d’une manière unique et spéciale en ajoutant le timing « 93:20 » sur le kit 2021-22 qui a été divulgué en ligne. Le timing représente le célèbre but marqué par Aguero en prolongation contre les Queens Park Rangers en 2012 pour aider Manchester City à remporter sa première Premier League. L’Argentin, qui a été amené de l’Atletico Madrid en 2011 pour 35 millions de livres, a eu un impact instantané sur ses débuts et dix ans plus tard, il est le meilleur buteur de Manchester City avec 260 buts.

Le kit domicile de Manchester City pour la saison 2021-22 de Premier League a été divulgué. Regarde:

Il est rapporté que le kit à domicile et le kit à l’extérieur porteront le numéro ’93:20′ inscrit à l’intérieur du col de la chemise. C’était le moment exact où Aguero a marqué le but vainqueur pour City. Sur le numéro 20, le chiffre ’10’ a été ombré, une autre façon de rendre hommage au recordman de but du club. Les kits de Manchester City devraient être annoncés d’ici la semaine prochaine.

Le kit domicile comprend un maillot bleu clair et un short bleu clair, similaire au kit joué en Premier League 2011-12 lorsque City est devenu champion. Alors que certains fans ne sont pas d’accord avec le fait que le short soit bleu, certains ont estimé que cela rappelait des souvenirs de la saison historique de City.

Après 10 ans de service à Manchester City, Aguero, 33 ans, a désormais rejoint le FC Barcelone en tant qu’agent libre. Le manager de City, Pep Guardiola, a révélé qu’Aguero était une personne « spéciale » pour City et que le club ne pourra jamais le « remplacer ». L’Argentin a également marqué le plus de buts pour un seul club, 184, dépassant les 183 de Wayne Rooney de Manchester United lors de sa dernière apparition pour Manchester City.

Rendant hommage à l’un des plus grands moments jamais créés dans l’histoire de la Premier League, le but vainqueur du titre d’Aguero sera gravé à jamais dans l’EPL.

En ce qui concerne le présent, Manchester City a fait une offre de 100 millions de dollars pour le capitaine anglais et attaquant des Tottenham Hotspurs Harry Kane, qui a exprimé son désir de quitter les Spurs après avoir passé huit ans avec le club londonien. Kane serait un remplaçant idéal pour Aguero qui a rejoint les Blaugrana en Liga. Outre Kane, City a également demandé les services de la star d’Aston Villa Jack Grealish qui a été superbe lors de la saison 2020-21 et de l’Angleterre en Euros.

