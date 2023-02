Le kit anniversaire des 150 ans de l’Ecosse d’Adidas est sublime

Adidas et la Scottish Football Association ont dévoilé un kit spécial pour les 150 ans de l’Ecosse. Le t-shirt célèbre leur cent cinquantenaire mémorable.

Le compte Twitter de la Scottish Football Association pour l’équipe nationale a taquiné le nouveau maillot avec un message jeudi, montrant le design élégant :

Le haut bleu ciel est rehaussé d’un col blanc et d’une garniture de manchette. De fines rayures bleu marine ornent les poignets des manches. Les garnitures Adidas standard – rayures sur les épaules et logo sur la poitrine droite – sont rendues dans un traitement bleu marine chatoyant. Cela lui donne un look subtil et élégant, mettant en valeur le blason de l’équipe et pas tant le fabricant. Il s’agit d’une chemise écossaise classique de part en part.

En parlant de crête, elle a un style similaire, avec seulement le lion principal rendu en broderie d’or métallique. Le reste de l’écusson est fait dans le même style marine sur marine que les marques Adidas. Ces détails de crête incluent un cadre circulaire qui comprend “150 ans” et les dates 1873 et 2023.

Le col intérieur présente une version dorée de l’écusson anniversaire complet, avec les dates de part et d’autre.

On s’attend à ce que l’équipe fasse ses débuts avec les nouveaux maillots le mois prochain lors de ses prochains matchs de qualification pour l’Euro. L’Écosse a également publié une vidéo de qualité soulignant ces 150 ans d’histoire et montrant le blason raffiné des 150 ans à la fin :

Examen du kit d’anniversaire des 150 ans de l’Écosse

Dans l’ensemble, c’est un très bel effort. Sobre mais raffiné, c’est un design pointu qui se concentre sur la longue histoire de l’équipe sans gadgets inutiles du fabricant. Le subtil traitement couleur sur couleur des poinçons de maître fait briller les couleurs nationales et l’insigne avant tout. Pour ce que ça vaut, c’est comme ça que ça devrait être chaque kit, pas seulement des designs spéciaux rétro ou anniversaire.

Je ne peux pas vraiment me plaindre de quoi que ce soit sur celui-ci.

Note : A

Que pensez-vous de ce maillot spécial Ecosse ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires.