Le kit Allemagne 2024, un retour à 2006 ? Notre avis dessus

Des fuites sont apparues pour le kit Allemagne 2024, et c’est un rappel à une époque emblématique des designs Adidas.

La Coupe du monde 2006, organisée par l’Allemagne, a vu plusieurs équipes porter l’Adidas Teamgeist modèle. Cela comprenait la France, l’Argentine et bien sûr l’Allemagne.

Cette chemise, comme on le voit ci-dessus, comportait des rayures ondulées et pointues de chaque côté, rendues aux couleurs de l’équipe.

Maintenant, alors que l’Allemagne s’apprête à accueillir son premier grand tournoi international depuis 2006 – l’Euro 2024 – une version du design semble revenir.

Maillots Allemagne 2024

La nouvelle chemise est une version simplifiée du design Teamgeist. Les anciens kits avaient plusieurs formes d’arc distinctes constituant la bande. Cependant, cette fois, il s’agit d’une bande continue pointue, allant des côtés inférieurs jusqu’à l’aisselle. À l’intérieur de chacun se trouvent les couleurs du drapeau allemand. Il est probable que d’autres nations équipées d’Adidas verront des traitements similaires sur le thème du drapeau dans ces rayures.

La section de rayures supérieures qui descendait du cou dans les chemises ’06 n’est pas répétée ici. Il reste également à voir si les rayures continueront sur le short comme elles le faisaient à l’époque.

Un simple col rond avec une bande intérieure noire partielle et des bandes d’épaule tronquées complètent le look.

Examen des kits Allemagne 2024

Si ces rapports s’avèrent exacts, il s’agit d’un déclassement majeur pour l’Allemagne. L’ère 2006 des maillots Adidas a été mémorable pour le football, mais la nostalgie ne peut pas vraiment compenser le fait que ce n’était pas un si bon design au départ. Et ceci n’en est qu’une version édulcorée.

Le traitement de rayures simplifié n’est pas aussi fantaisiste que l’original. Et le placement direct du dessin du drapeau en leur sein est un peu collant. Frappez « ALLEMAGNE » sur la poitrine et remplacez l’écusson DFB par un simple drapeau, et nous sommes ici sur le territoire du kit de kiosque de centre commercial contrefait.

Vraiment un résultat terne sur celui-ci, surtout après les très beaux designs de la Coupe du monde 2022.

Note : C-

Photo: Imago