Le kit AC Milan 23/24 allie modernité et tradition

L’AC Milan 23/34 a été lancé dans le monde entier, et c’est une nouvelle variante élégante d’un maillot emblématique.

Selon le club, le nouveau haut est « inspiré par la ville de Milan et l’esprit imparable de ses habitants ». Il livre sur le traditionnel Rossoneri look rouge et noir, mais rendu dans une série de rayures horizontales ton sur ton modernes.

Le kit domicile Milan 23/24

La chemise a une base rouge avec un col en V et des poignets noirs unis. L’élément de conception principal (et unique) sont les rayures noires verticales. Des lignes horizontales plus fines d’épaisseur et de ton variables créent en fait l’illusion de rayures verticales. Au centre de la chemise, les sections angulaires viennent à un point pour donner l’impression d’un « M » répété sur le devant. Le même motif de rayures est répété sur les manches.

Dans le communiqué officiel, le club note: «Le design innovant introduit un graphique tonal répété qui célèbre l’énergie vibrante de la ville, l’héritage durable du club et son rôle central au sein d’une communauté en évolution toujours tournée vers l’avenir. C’est la manière milanaise. Les nouvelles rayures uniques créent un visuel « M » répété au centre du maillot à travers les rayures ton sur ton qui représentent la ville de Milan et la nature progressiste du Club.

C’est beaucoup de mots pour dire « Nous avons fait des rayures cool qui font un ‘M’. »

Le nom du club orne le col arrière et les logos du sponsor et de Puma sont en blanc. Le chat bondissant Puma apparaît sur le devant de la poitrine mais aussi sur les deux manches. Mais ouvrez la manche droite, ce n’est pas inversé, donc on dirait qu’il saute vers l’arrière de la chemise.

Un maillot de gardien vert au look anguleux, presque éblouissant, a également été dévoilé, mais non mentionné dans le communiqué de presse. Le nouveau maillot domicile sera porté pour la première fois par Milan lors de la finale de Serie A dimanche contre Hellas Verona.

Examen du kit Milan 23/24

Mis à part le jargon marketing du club, c’est une superbe chemise. Il est souvent difficile de faire quelque chose d’intéressant avec un design iconique, quand on ne peut pas vraiment s’en tirer en changeant trop. Mais ils ont réussi.

L’utilisation des plus petites rayures horizontales tonales pour créer les rayures verticales traditionnelles est formidable. Et le « M » est là, mais pas trop évident au point d’être odieux et collant.

Vraiment, vraiment bien fait.

Note : A+

Le nouveau maillot domicile de l’AC Milan est disponible à la commande en ligne sur Kitbag et d’autres sites de football.