Le kit « 404 » d’Atlanta et d’autres maillots tiers sauvages pour la MLS

Le maillot « 404 » d’Atlanta United est un hommage aux années 1990, une période dorée pour la ville lorsqu’elle s’est transformée en un foyer d’art et de musique. Diwang Valdez/Atlanta United

Atlanta United est le dernier club de la MLS à dévoiler un troisième maillot alternatif inoubliable avant la saison 2023, et c’en est un autre qui repousse les limites de ce qui est possible pour un kit dans une ligue de football professionnelle.

Le Toronto FC, les New York Red Bulls et le New York City FC ont également sorti cet été des troisièmes kits distinctifs et uniques, et maintenant Atlanta a rejoint la fête.

Les quatre kits partagent un thème commun dans la mesure où ils rendent tous hommage à la ville et à la culture d’origine de chaque club. Les résultats sont incroyablement sauvages et variés, s’inspirant de sujets divers tels que la culture hip-hop, les carnavals, le street art et les espaces verts urbains.

Il est juste de dire que les dessins exposés sont parmi les plus accrocheurs observés depuis un certain temps – en MLS ou ailleurs – et couvrent toute la gamme, des couleurs néon discordantes et des graffitis aux graphismes verdoyants invoquant la sérénité de parc luxuriant.

Les quatre kits diviseront certainement l’opinion des fans et des neutres. Nous sommes sûrs qu’au moins certains d’entre eux figureront dans les futurs classements des meilleurs et des pires maillots de l’histoire de la MLS.

Le Toronto FC a fait sensation le mois dernier en dévoilant son troisième maillot qui rend hommage au Carnaval caribéen de Toronto, organisé chaque année dans la ville canadienne depuis plus de 50 ans.

Le maillot est un festival de couleurs avec des éclats de bleu tropical, de rose et de jaune formant un graphisme qui ressemble aux spectaculaires costumes à plumes synonymes du rythme contagieux des célébrations de Caribana.

Dévoilé plus tôt ce mois-ci, le dernier uniforme des Red Bulls de New York marque le 50e anniversaire de la naissance du hip-hop, lorsque le DJ Kool Herc a organisé un « Back-to-School Jam » au 1520 Sedgwick Avenue dans le Bronx.

Le maillot est recouvert d’un graphisme graffiti intégral accrocheur qui rend hommage à tous les MC, DJ, artistes, breakers et beatboxers qui ont collectivement été les pionniers de la scène depuis le début des années 1970 jusqu’à nos jours.

Le NYCFC a adopté une approche tout à fait plus calme en annonçant sa ville natale la semaine dernière en publiant un kit soulignant le rôle vital que jouent les parcs au sein de la métropole urbaine tentaculaire de Big Apple.

Tel un feuillage tacheté, un imprimé feuillu est utilisé pour souligner le rôle nourricier que les différents espaces publics de New York ont ​​joué tout au long de l’histoire longue et souvent mouvementée de la ville, de Central Park à Manhattan à Flushing Meadows dans le Queens.





Tirant son nom de l’indicatif régional d’Atlanta, le 404 est peut-être le kit le plus frappant du groupe grâce à un imposant graphisme graffiti qui recouvre tout le maillot.

Le design est un hommage aux années 1990, une période dorée pour Atlanta au cours de laquelle la ville s’est transformée en un foyer d’art, de musique et de culture hip-hop « Dirty South », propulsée par des groupes comme Outkast, Goodie Mob et Arrested Development.

Plus tard cette semaine, le club publiera un documentaire sur l’impact mondial de la ville en collaboration avec Atlanta Influences Everything intitulé « Inside the 404 » avec des interviewés dont Big Boi, Killer Mike et Shanti Das.