Le Kishwaukee College rend hommage aux étudiants lors de la cérémonie d’ouverture d’hiver – Shaw Local

MALTE – Le Kishwaukee College a reconnu 200 étudiants qui ont terminé un programme ou une exigence de certificat au cours du semestre d’automne lors de la cérémonie d’ouverture de l’hiver 2022 du collège.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le samedi 17 décembre dans le gymnase du collège, selon un communiqué de presse.

La cérémonie a récompensé les étudiants qui ont obtenu leurs diplômes d’associé, leurs certificats d’achèvement, leurs diplômes de formation à court terme et leurs diplômes d’études secondaires de l’Illinois.

Ethan Rutten, qui a obtenu un diplôme d’associé en sciences appliquées en marketing et gestion, a été le conférencier étudiant de la cérémonie. Rutten a raconté comment il a été inspiré par une femme qui a obtenu son baccalauréat à 93 ans. Il a également souligné qu’il n’y a pas de limite de temps pour atteindre les objectifs de la vie.

Les étudiants ont également entendu les remarques du Dr Laurie Borowicz, présidente du Kishwaukee College; Bob Johnson, président du conseil d’administration du Kishwaukee College ; et Tammy Tiggelaar, professeur agrégé de commerce, de marketing et de gestion. La cérémonie a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux et le site Web du collège.

Pour voir la cérémonie, rendez-vous kish.edu/commencement.