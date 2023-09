Le Kishwaukee College organisera une série sur l’éducation de la petite enfance – Shaw Local

MALTE – Le Kishwaukee College organisera une discussion hybride « Mentorat : formule d’orientation, expansion des compétences et pratique réflexive » dans le cadre de la série Cultiver les leaders dans l’éducation de la petite enfance.

L’événement aura lieu de 17h30 à 19h30 le 27 septembre en ligne ou au Kishwaukee College, 21193 Malta Road, Malte, selon un communiqué de presse.

L’entrée à l’événement est gratuite.

La discussion sera animée par l’éducatrice Candace Exline. Exline est une formatrice et mentor certifiée Devereaux Early Childhood Assessment et une évaluatrice de l’échelle d’évaluation de l’environnement des nourrissons et des tout-petits et de l’échelle d’évaluation de l’environnement de la petite enfance. Elle travaille également en tant que directrice de la Children First Organization à Sarasota, en Floride.

L’inscription est encouragée pour y assister. Pour vous inscrire, visitez kish.edu/ecespeakers.

La série Cultivating Leaders in ECE se concentre sur des sujets actuels en matière d’éducation et de garde de la petite enfance.

Pour plus d’informations, visitez kish.edu/ecespeakers ou kish.edu/ece.