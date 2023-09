Le Kishwaukee College nomme les boursiers d’automne – Shaw Local

MALTE – La Kishwaukee College Foundation a récemment annoncé les étudiants boursiers pour le semestre d’automne.

La fondation a accordé 167 133 $ aux étudiants de Kishwaukee grâce à 207 bourses, selon un communiqué de presse.

Les fonds de bourses sont rendus possibles grâce aux dons des agences et associations locales, des membres de la communauté et des entreprises et industries locales. Les étudiants sont sélectionnés sur une base compétitive en fonction des exigences spécifiques de chaque bourse.

Les étudiants du Kishwaukee College ont reçu les prix suivants :

Fondation AG Communications : Kevin Wood de DeKalb.

Kevin Wood de DeKalb. Dotation Arden Perry et Kathryn Cornell : Serenity Baskins de Gênes, Ashlynn Grismer de Gênes, Emily Koeppen Tischer de Gênes.

Serenity Baskins de Gênes, Ashlynn Grismer de Gênes, Emily Koeppen Tischer de Gênes. Bourse commémorative Benjamin Harris : Eden Lindenmeyer de Sublette.

Eden Lindenmeyer de Sublette. Dotation Beulah et Roberta Hackett : Merveilleux Ajibare de DeKalb, Jacinta Allen de Cortland, Britney Medina de Sycamore, Alyssa Owen de Smithton, Jessica Solis de Paw Paw, Ana Tricio de Kirkland.

Merveilleux Ajibare de DeKalb, Jacinta Allen de Cortland, Britney Medina de Sycamore, Alyssa Owen de Smithton, Jessica Solis de Paw Paw, Ana Tricio de Kirkland. Bourse d’études en horticulture Bruce Cobb : Andrea Foulk de Gênes.

Andrea Foulk de Gênes. Dotation Rotary Bud and Kay Stocking Rochelle : Émilie Garcia de Rochelle.

Émilie Garcia de Rochelle. Dotation commémorative Charles et Mary Roberts : Olivia De La O de DeKalb, Eduardo Diaguero de DeKalb, Benjamin Dohlen de DeKalb, Valeria Gonzalez d’Aurora, Ian Harrison de DeKalb, Tijana Milovancevitch de Maple Park, Ash Rubin de DeKalb, Francis Zaylik de DeKalb.

Olivia De La O de DeKalb, Eduardo Diaguero de DeKalb, Benjamin Dohlen de DeKalb, Valeria Gonzalez d’Aurora, Ian Harrison de DeKalb, Tijana Milovancevitch de Maple Park, Ash Rubin de DeKalb, Francis Zaylik de DeKalb. Fonds commémoratif Charles et Mary Roberts pour les soins infirmiers : Kendal Ansteth de Rochelle, Rose Dold de Sycamore, Carmen Hettel de DeKalb, Jasmine Kemp de Cortland, Beatrice Makinde de Hoffman Estates, Bridget Stewart de DeKalb.

Kendal Ansteth de Rochelle, Rose Dold de Sycamore, Carmen Hettel de DeKalb, Jasmine Kemp de Cortland, Beatrice Makinde de Hoffman Estates, Bridget Stewart de DeKalb. Dotation ComEd : Valéria González d’Aurora.

Valéria González d’Aurora. Bourse financière Compeer : Ashton Pollack de Wilmington.

Ashton Pollack de Wilmington. Dotation du doyen et Betty Burgemeister : Kaylee Abbott de Shabbona, Marili Cervantes de Rochelle, Kevin Farlinger de Cortland, Kendra Licht de Gênes, Jessica Schumacher de Sycamore, Sarah Snow de Rochelle, Brianna Stover de Gênes.

Kaylee Abbott de Shabbona, Marili Cervantes de Rochelle, Kevin Farlinger de Cortland, Kendra Licht de Gênes, Jessica Schumacher de Sycamore, Sarah Snow de Rochelle, Brianna Stover de Gênes. Dotation du DeKalb Area Garden Club : Andrea Weitenbeck de DeKalb.

Andrea Weitenbeck de DeKalb. Bourse commémorative de la section locale 1236 des pompiers DeKalb : Elizabeth Hemphill de Paw Paw.

Elizabeth Hemphill de Paw Paw. Dotation pour l’éducation Diane McNeilly : Nayeli Ramírez de Rochelle.

Nayeli Ramírez de Rochelle. Bourse Donald C. Mack : Christina Fisher de Kingston.

Christina Fisher de Kingston. Dotation commémorative Doris V. et Suzanne K. Lewis : Guadalupe Rangel de Gênes, Rachel Yalley de DeKalb.

Guadalupe Rangel de Gênes, Rachel Yalley de DeKalb. Bourse d’études en horticulture Earl et Jeanne Pritchard : Andrea Foulk de Gênes, Cristian Huerta de Kingston.

Andrea Foulk de Gênes, Cristian Huerta de Kingston. Dotation Edward W. Deeke : Andrew Goncher de Cortland.

Andrew Goncher de Cortland. Bourse Eleanor Anglin Price : Minerva Sandoval de DeKalb.

Minerva Sandoval de DeKalb. Bourse Emma Anderson : Mallory Armstrong de Sycamore, Kenna Braheny de Gênes, Gabriela Diaz Lopez de Sycamore, Travis Dulzo de DeKalb, Ella Hensley de Gênes, Jersey Lankford de Sycamore, Sheyenne Lathrop de Sycamore, Anna Lochbaum de Sycamore, Paige Lojko de Sycamore, Joshua Melms de Sycamore , Zachary Neblock de Gênes, Brooke Patterson de Sycamore, Charles Roots de Sycamore, Ariana Smith de DeKalb, Abby Stoffa de DeKalb, Megan West de Malte, Kiki Wittenberg-Maymi de Sycamore, Milena Zak de Sycamore.

Mallory Armstrong de Sycamore, Kenna Braheny de Gênes, Gabriela Diaz Lopez de Sycamore, Travis Dulzo de DeKalb, Ella Hensley de Gênes, Jersey Lankford de Sycamore, Sheyenne Lathrop de Sycamore, Anna Lochbaum de Sycamore, Paige Lojko de Sycamore, Joshua Melms de Sycamore , Zachary Neblock de Gênes, Brooke Patterson de Sycamore, Charles Roots de Sycamore, Ariana Smith de DeKalb, Abby Stoffa de DeKalb, Megan West de Malte, Kiki Wittenberg-Maymi de Sycamore, Milena Zak de Sycamore. Bourse de sensibilisation à l’industrie des pipelines d’Enbridge Energy Company : Isaac Vega de DeKalb.

Isaac Vega de DeKalb. Bourse d’activiste Frances Loubere Ally : Marbelyn Galarza de Gênes.

Marbelyn Galarza de Gênes. Bourse Goodwill Industries du nord de l’Illinois : Dale Giebel de Kirkland.

Dale Giebel de Kirkland. Dotation commémorative Harold C. Flanigan : Perla Gonzalez de Kirkland.

Perla Gonzalez de Kirkland. Bourse d’amélioration de la communauté de la Heartland Bank : Benjamin Dohlen de DeKalb, Ashley Rojas de Gênes.

Benjamin Dohlen de DeKalb, Ashley Rojas de Gênes. Dotation commémorative Howard et Martha Mullins pour les soins infirmiers : Cheryl Bialas de Rochelle.

Cheryl Bialas de Rochelle. Bourse d’études en soins de santé de la Illinois Community College System Foundation : Kiley Bryer de Sycomore, Yoscelyn Escamilla de Belvidere.

Kiley Bryer de Sycomore, Yoscelyn Escamilla de Belvidere. Bourse Ine Achilles pour l’horticulture : Rachel Colwell de DeKalb.

Rachel Colwell de DeKalb. Fondation commémorative Jeanne M. Henderson : Kassidy Ferguson de DeKalb, Taylor Robinson de DeKalb.

Kassidy Ferguson de DeKalb, Taylor Robinson de DeKalb. Dotation hispanique Jesus Romero : Odalys Galarza de Gênes, Julie Leon de DeKalb, Yesenia Munoz de DeKalb.

Odalys Galarza de Gênes, Julie Leon de DeKalb, Yesenia Munoz de DeKalb. Bourse commémorative Joyce A. Nicklas : Leslie Hernandez de DeKalb, Tasha Kimble de Cortland.

Leslie Hernandez de DeKalb, Tasha Kimble de Cortland. Fonds de bourses Kenneth et Susan Doubler : Ashanty Kitanga de DeKalb.

Ashanty Kitanga de DeKalb. Dotation du conseil d’administration du Kishwaukee College : Perla Gonzalez de Kirkland.

Perla Gonzalez de Kirkland. Un employé du Kishwaukee College offre une bourse : Grace Barnes de Rochelle, Jamie Heywood de Waterman.

Grace Barnes de Rochelle, Jamie Heywood de Waterman. Bourse de première génération du Kishwaukee College : Jimmy Romero Montoya de Sycomore.

Jimmy Romero Montoya de Sycomore. Fonds commémoratif LaVerne « Dutch » Johnson : Claire Benton de DeKalb, Aubrie Ettner de Marengo, Elizabeth Hemphill de Paw Paw, Emma Hilleson de Lee, Meimuna Ibrahim de DeKalb, Autumn Kunkel de DeKalb, Regina Lauritzen de Kirkland, Joshua Melms de Sycamore, Ashley Olson de Sycamore, Brody Pfund de Maple Park, Kayleigh Quinn de Shabbona, Lizbeth Ruiz de Cortland, Hannah Seaworth de Lindenwood, Abby Stoffa de DeKalb, Jessica Van Etten d’Esmond.

Claire Benton de DeKalb, Aubrie Ettner de Marengo, Elizabeth Hemphill de Paw Paw, Emma Hilleson de Lee, Meimuna Ibrahim de DeKalb, Autumn Kunkel de DeKalb, Regina Lauritzen de Kirkland, Joshua Melms de Sycamore, Ashley Olson de Sycamore, Brody Pfund de Maple Park, Kayleigh Quinn de Shabbona, Lizbeth Ruiz de Cortland, Hannah Seaworth de Lindenwood, Abby Stoffa de DeKalb, Jessica Van Etten d’Esmond. Apprentissage à vie des forces de l’ordre Ana Tricio de Kirkland, Harrington de Rochelle.

Ana Tricio de Kirkland, Harrington de Rochelle. Dotation commémorative Leah Wach : Ana Tricio de Kirkland.

Ana Tricio de Kirkland. Dotation Les et Deanie Springmire : Britney Calin de DeKalb.

Britney Calin de DeKalb. Dotation commémorative Marie Ann Pierce : Simarra Endecott de Poplar Grove.

Simarra Endecott de Poplar Grove. Bourse commémorative Mark Brisbin : Sydney Gwin de Dixon.

Sydney Gwin de Dixon. Bourse commémorative Mark Joseph Bussone : Olivia De La O de DeKalb, Autumn Kunkel de DeKalb, Anna Ratliff de Gênes.

Olivia De La O de DeKalb, Autumn Kunkel de DeKalb, Anna Ratliff de Gênes. Bourse Mathew J. Rood DPT : Matthieu Dumoulin du Hampshire.

Matthieu Dumoulin du Hampshire. Bourse d’études en art Michael Bennett et Janette Maley : Emily Koeppen Tischer de Gênes.

Emily Koeppen Tischer de Gênes. Bourse Nancy D. Castle : Merveilleux Ajibare de DeKalb, Yesenia Munoz de DeKalb, Evangelina Troconiz de DeKalb, Chi-Chun Tsai de DeKalb.

Merveilleux Ajibare de DeKalb, Yesenia Munoz de DeKalb, Evangelina Troconiz de DeKalb, Chi-Chun Tsai de DeKalb. Bourse commémorative Nancy Heal Altrusa : Ashlynn Grismer de Gênes.

Ashlynn Grismer de Gênes. Bourse créative OC : Ava Ross de Sycomore.

Ava Ross de Sycomore. Bourse commémorative du Lions Club de Malte d’OJ et Phyllis Cunningham : Ranzy Collins de DeKalb.

Ranzy Collins de DeKalb. Bourse d’études en soins infirmiers Pat Humo : Johnathan Nguyen de Rochelle.

Johnathan Nguyen de Rochelle. Bourse Payez au suivant : Ethan Scheidecker de DeKalb

Ethan Scheidecker de DeKalb Bourse Philip H. Nye : Ava Alamia de DeKalb.

Ava Alamia de DeKalb. Dotation Robert et Doris Boey : Jalyna Polichnowski de Sycomore.

Jalyna Polichnowski de Sycomore. Fonds commémoratif Rollan Bonneau : Eduardo Diaguero de DeKalb.

Eduardo Diaguero de DeKalb. Dotation Rowland et Lucile Matteson : Rachel Colwell de DeKalb, Abby D’Agostin de Poplar Grove, Christina Fisher de Kingston, Andrew Goncher de Cortland.

Rachel Colwell de DeKalb, Abby D’Agostin de Poplar Grove, Christina Fisher de Kingston, Andrew Goncher de Cortland. Dotation commémorative Rufus Brown : Lynsey Villarreal de Sycomore.

Lynsey Villarreal de Sycomore. Fonds d’horticulture Ruth Ashelford Pollock : Abby D’Agostin de Poplar Grove, Andrea Foulk de Gênes, Andrea Weitenbeck de DeKalb, Cristian Huerta de Kingston, Eden Lindenmeyer de Sublette, Katherine Andrews de Huntley, Rachel Colwell de DeKalb.

Abby D’Agostin de Poplar Grove, Andrea Foulk de Gênes, Andrea Weitenbeck de DeKalb, Cristian Huerta de Kingston, Eden Lindenmeyer de Sublette, Katherine Andrews de Huntley, Rachel Colwell de DeKalb. Fonds de dotation en soins infirmiers Ruth I. Hall : Makayla Anderson de DeKalb, Madolyn Bellah de Kirkland, Nicole Braasch de DeKalb, Cassidi Calfa de Sycamore, Brittany Coleman de DeKalb, Foluke Esan de Sycamore, Sahar Fadl de DeKalb, Amanda Gamauf de Cortland, Leticia Garcia de DeKalb, Brent Gross de Oregon, Xzaria Hansbrough de Bolingbrook, Leslie Hernandez de DeKalb, Melissa Huneke de DeKalb, Destiny Kennedy de Calumet City, Tasha Kimble de Cortland, Beth Koneczny-Dix de Sycamore, Jessica Lazaro de Malte, McKenzie Lewis de DeKalb, Michele Lidren de Rochelle, Kylie Mapes de Sycamore, Tyniya Patterson de DeKalb, Jacob Pierce de Paw Paw, Alicia Salgado de Belvidere, Alicia Salgado de Belvidere, Chian-Austin Scott de DeKalb, Emily Stewart de DeKalb, Carly Summers d’Esmond, Carly Summers d’Esmond, Abigail Taylor de DeKalb , Erica Teagus de DeKalb, Krystal Torres de DeKalb, Chi-Chun Tsai de DeKalb, Morgan Tuttle de Gênes, Sarah Wolber de Mount Morris.

Makayla Anderson de DeKalb, Madolyn Bellah de Kirkland, Nicole Braasch de DeKalb, Cassidi Calfa de Sycamore, Brittany Coleman de DeKalb, Foluke Esan de Sycamore, Sahar Fadl de DeKalb, Amanda Gamauf de Cortland, Leticia Garcia de DeKalb, Brent Gross de Oregon, Xzaria Hansbrough de Bolingbrook, Leslie Hernandez de DeKalb, Melissa Huneke de DeKalb, Destiny Kennedy de Calumet City, Tasha Kimble de Cortland, Beth Koneczny-Dix de Sycamore, Jessica Lazaro de Malte, McKenzie Lewis de DeKalb, Michele Lidren de Rochelle, Kylie Mapes de Sycamore, Tyniya Patterson de DeKalb, Jacob Pierce de Paw Paw, Alicia Salgado de Belvidere, Alicia Salgado de Belvidere, Chian-Austin Scott de DeKalb, Emily Stewart de DeKalb, Carly Summers d’Esmond, Carly Summers d’Esmond, Abigail Taylor de DeKalb , Erica Teagus de DeKalb, Krystal Torres de DeKalb, Chi-Chun Tsai de DeKalb, Morgan Tuttle de Gênes, Sarah Wolber de Mount Morris. Bourse commémorative Shane Meyers : David Negrete de Paw Paw.

David Negrete de Paw Paw. Bourse familiale Stephen P. Irving : Joshua Ford de Sycamore, Andrew Goncher de Cortland.

Joshua Ford de Sycamore, Andrew Goncher de Cortland. Dotation en soins infirmiers des médecins de l’hôpital Sycamore : Perla Gonzalez de Kirkland, Jessica Solis de Paw Paw, Brianna Stover de Gênes.

Perla Gonzalez de Kirkland, Jessica Solis de Paw Paw, Brianna Stover de Gênes. Bourse commémorative Tim Hammons : David Negrete de Paw Paw.

David Negrete de Paw Paw. Dotation du Théâtre Tom et Nancy Roberts : Ava Ross de Sycamore, Jessica Van Etten d’Esmond, Asher Wiegartz de Rochelle.

Ava Ross de Sycamore, Jessica Van Etten d’Esmond, Asher Wiegartz de Rochelle. Dotation commémorative Vernon et Dorothy Smith : Olivia Ramos de Rochelle, Carly Summers d’Esmond, Ceci Vargas de Rochelle.

Olivia Ramos de Rochelle, Carly Summers d’Esmond, Ceci Vargas de Rochelle. Dotation Veronica M. Ream : Brianna Nieves de Cortland.

Brianna Nieves de Cortland. Bourse familiale Wayne McIlrath : Matt Holuj de DeKalb, Catlin Kersten de DeKalb, Tasha Kimble de Cortland, Silvina Vargas de DeKalb.

Matt Holuj de DeKalb, Catlin Kersten de DeKalb, Tasha Kimble de Cortland, Silvina Vargas de DeKalb. Bourse de la famille William et Emiline Rood : David Negrete de Paw Paw, Jessica Solis de Paw Paw.

Les étudiants qui ont souhaité rester anonymes sont omis de la liste.

Pour plus d’informations, appelez le 815-825-9803 ou visitez kish.edu/kcfscholarships.