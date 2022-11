Le Kishwaukee College accueillera Learning for Life Commencement le 16 novembre – Shaw Local

MALTE – Kishwaukee College et Opportunity House, Inc. ont annoncé qu’ils organiseront une cérémonie de lancement de leur programme Learning for Life Commencement.

La cérémonie d’ouverture aura lieu à 17 heures le mercredi 16 novembre dans la salle à manger Kishwaukee, 21193 Malta Road, Malte, selon un communiqué de presse.

La cérémonie est gratuite et ouverte au public.

La cérémonie mettra en lumière 14 personnes qui ont terminé l’un des trois niveaux du programme Apprendre pour la vie. Ceux qui ont terminé le niveau I obtiendront un certificat; ceux qui ont terminé le niveau II recevront une médaille; et ceux qui ont terminé le niveau III gagneront une plaque pour célébrer leurs réalisations.

Learning for Life est un programme éducatif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale qui offre aux participants la possibilité d’explorer de nouvelles matières et d’obtenir un certificat d’achèvement sans crédit du Kishwaukee College.

Pour plus d’informations, appelez le 815-895-5108, ext. 125 ou envoyez un courriel à bmontavon@ohinc.org.