Le Kindle Paperwhite est un délice pour les rats de bibliothèque

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

La lecture est l’un de mes passe-temps préférés absolus. Il n’y a rien de plus relaxant pour moi que de me blottir avec un bon livre. J’aime tellement lire que j’ai souvent plus d’un livre en cours en même temps. Bien que j’aime lire des livres physiques, je trouve qu’il est souvent plus facile et plus pratique de transporter un petit appareil qui peut transporter des milliers de livres à la fois. Le Kindle Paperwhite fait tout cela et plus encore, ce qui en fait mon cadeau préféré pour les personnes qui aiment lire.

Pourquoi c’est génial cadeau: Le Paperwhite existe depuis un certain temps, mais la dernière version a beaucoup à offrir aux nouveaux arrivants et à ceux qui recherchent une mise à niveau.

Sorti à l’automne 2021, le Kindle Paperwhite de 11e génération est une liseuse dédiée qui utilise E Ink pour créer du texte qui se lit comme du vrai papier. L’écran est conçu pour réduire les reflets, de sorte que vous puissiez lire clairement à l’intérieur comme à l’extérieur. Le dernier modèle est maintenant étanche et est livré avec 17 feux avant à LED qui peuvent éclairer uniformément l’écran sans causer la fatigue oculaire normalement associée aux écrans électroniques. Ceux qui sont particulièrement sensibles à la lumière bleue peuvent ajuster le réglage sur des tons plus chauds pour la lecture nocturne.

La durée de vie de la batterie du Paperwhite a toujours été mesurée en semaines, et non en jours, et ce modèle peut durer jusqu’à 10 semaines sur une seule charge. La taille de l’écran de cette version est passée à 6,8 pouces, contre 6 pouces sur les modèles précédents. J’ai trouvé que c’était à peu près la taille parfaite pour la lecture. Ce n’est pas si grand qu’il rend l’appareil difficile à transporter, mais il est assez grand pour que je puisse lire confortablement le texte, quelle que soit la taille de police que j’ai choisie.

Il est livré avec 8 Go de stockage, ce qui est plus que suffisant pour la plupart de votre bibliothèque numérique. Ce Kindle est également plus rapide que les générations précédentes, ce qui rend le tournage des pages, la navigation et la mise en surbrillance un jeu d’enfant. Je pense que c’est le meilleur Paperwhite à ce jour, et je les ai eu à peu près tous.

Ce que vous paierez : La se vend 140 $, mais vous pouvez parfois le trouver en vente pour moins cher. Par exemple, j’ai eu mon nouveau Paperwhite pour 110 $ lors de la vente de rentrée scolaire d’Amazon. Alors que le Paperwhite d’origine offre le meilleur rapport qualité-prix, l’appareil est également disponible dans un Paperwhite qui comprend 32 Go de stockage, une recharge sans fil, un capteur de lumière automatique et aucune publicité sur écran verrouillé pour 190 $. UN est livré avec un an d’Amazon Kids Plus et une couverture adaptée aux enfants pour 160 $.