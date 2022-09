Amazon a annoncé une nouvelle version de sa liseuse Kindle la moins chère qui se charge enfin via USB-C plutôt que l’ancien microUSB.

Toutes les autres versions (plus chères) du Kindle sont passées à l’USB-C ces dernières années, mais le Kindle 2019 était bloqué sur l’ancienne technologie de charge. Heureusement, le nouveau Kindle, qui coûtera 84,99 £ au Royaume-Uni, a rattrapé son retard.

Cela signifie que le nouveau Kindle Kids dispose également d’un port USB-C. Il s’agit d’un package Amazon qui regroupe le Kindle de niveau de base actuel avec un étui et un abonnement d’un an à Amazon Kids+ – son service de livres et de magazines pour enfants. Il coûte 104,99 £.

Le nouveau Kinde a un écran de 300 pixels par pouce (ppi), une résolution plus élevée que les 167ppi de l’ancien modèle. 300ppi est la même résolution trouvée sur le Kindle Paperwhite et le Kindle Oasis, les modèles beaucoup plus chers de la gamme.

“Le nouveau Kindle ultra-léger est le dernier exemple de la façon dont nous continuons à apporter des fonctionnalités haut de gamme à nos appareils les plus abordables pour en faire profiter encore plus de clients”, a déclaré Eric Saarnio, vice-président d’Amazon Devices International.

Amazone

Le Kindle mis à jour dispose de 16 Go de stockage, soit le double des 8 Go du modèle de dernière génération, et promet six semaines d’autonomie. La principale chose qui lui manque est tout type d’imperméabilisation, mais si cela ne vous dérange pas, il ressemble au meilleur Kindle pour la plupart des gens. Il est aussi disponible en noir ou en denim (ci-dessus : c’est bleu), et il n’y a plus de modèle blanc.

Amazon affirme que le magnésium utilisé dans le Kindle et le Kindle Kids est recyclé à 90 %, bien que son affirmation selon laquelle d’autres matériaux sur les deux ont été « soigneusement sélectionnés » est moins éco-encourageante. Le dernier Kobo, le Clara 2E, s’est davantage penché sur ses références écologiques, bien que ce produit soit plus directement en concurrence avec le Kindle Paperwhite.

Les modèles Paperwhite et Oasis ont des fonctionnalités intéressantes comme des écrans tactiles affleurants et plus de lumières avant pour éclairer l’écran, mais le vieux Kindle ordinaire a toujours un écran tactile, bien qu’encastré, et quatre lumières avant pour une lecture en basse lumière et la nuit. donc vous ne manquerez vraiment pas trop.

Un écran de 6 pouces est également plus que suffisant sur le Kindle de base, d’autant plus que vous pouvez régler la police, la taille de la police et la luminosité de la lumière selon vos préférences.

Les parents qui achètent à leurs enfants un Kindle Kids peuvent contrôler entièrement ce que leurs jeunes peuvent lire via le logiciel Amazon Parent Dashboard. Non seulement vous pouvez choisir des titres, mais vous pouvez également verrouiller l’appareil à un horaire de coucher défini.

Les nouveaux étuis pour l’édition Kindle Kids Amazone

Tu peux précommandez le Kindle et le Kindle Kids à partir d’aujourd’hui d’Amazon. Ils seront en vente complète le 12 octobre.