Le Kindle Colorsoft est-il trop tard ? Amazon révèle ce qui a mis si longtemps à rattraper son retard

« Nous assistons actuellement aux ventes de Kindle les plus élevées depuis plus d’une décennie : 20 milliards de pages sont lues chaque mois », affirme Panay. « Et il s’avère que la majorité de cette nouvelle cohorte est constituée de millennials et de la génération Z, c’est le segment qui connaît la croissance la plus rapide. »

Kevin Keith va plus loin, expliquant que si les médias sociaux étaient autrefois une distraction des livres, ils constituent désormais une force motrice pour vendre des Kindle à de nouveaux lecteurs plus jeunes. Le « LivreTokCe phénomène, dit-il, a beaucoup à voir avec cela, et le hashtag, qui inclut des personnes partageant des critiques de livres et des recommandations sur TikTok, a rassemblé près de 39 millions de vidéos et plus de 200 milliards de vues.

« Il y a certainement un petit effet TikTok/BookTok en ce moment, et cela a également transcendé les Reels, Instagram et Facebook », dit Keith. un vent contraire, qui autrefois détournait les gens de la lecture, maintenant il pousse les gens à lire. »

« Cela fait maintenant plus de deux ans que nous constatons ce taux de croissance », ajoute-t-il. « Quand nous disons que les ventes sont à leur plus haut niveau depuis une décennie, c’est après plusieurs années de croissance à deux chiffres. »

Certaines données suggèrent que cela pourrait être le début d’une tendance plus large, le marché des liseuses devant démarrer. grandir à nouveau d’ici 2029. Il est important de maintenir le lien émotionnel entre les lecteurs et leurs livres, insiste Panay, et cite cela comme une raison pour laquelle les gens accepteront la hausse de 120 $ par rapport au best-seller Paperwhite.

« La valeur ne réside pas dans l’apparence et la convivialité d’un appareil », déclare-t-il sans hésitation. « La valeur réside dans l’émotion que vous pourrez retirer d’un écran couleur. À ce stade, c’est un choix, et c’est ce qui compte. magnifique. Si vous voulez de la couleur, elle est maintenant là pour vous.

Reste à savoir s’il vaut mieux tard que jamais pour Kindle, mais Panay mise sur ce lien émotionnel qui joue son rôle. Dans un monde trop connecté, il affirme que pour ses utilisateurs, le Kindle est un sanctuaire : un appareil sans distractions, sans notifications. Bien sûr, les livres font cela depuis des siècles.

« Ce sanctuaire est bien réel », déclare Panay. « Tu prends un livre [on your Kindle] et vous commencez à lire… le multitâche n’existe pas parce que vous disparaissez à ce moment-là. Nous en avons besoin maintenant, plus que jamais.