Le Kilauea, l’un des volcans les plus actifs au monde, entre en éruption après une pause de 3 mois – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

HONOLULU (AP) – Le Kilauea, l’un des volcans les plus actifs au monde, a commencé à entrer en éruption mercredi après une pause de trois mois, affichant des fontaines spectaculaires de lave fascinante et rougeoyante à une distance sûre des personnes et des structures dans un parc national sur le Grande île.

Une lueur a été détectée sur les images de la webcam du sommet du Kilauea tôt le matin, indiquant qu’une éruption se produisait dans le cratère Halemaumau dans la caldeira du sommet, a déclaré l’Observatoire des volcans hawaïens de l’US Geological Survey.

Les images montrent des fissures à la base du cratère générant des coulées de lave à la surface du fond du cratère, a indiqué l’observatoire.

Avant de publier l’avis d’éruption, l’observatoire a déclaré que l’augmentation de l’activité sismique et les changements dans les modèles de déformation du sol au sommet ont commencé mardi soir, indiquant le mouvement du magma dans le sous-sol.

« Nous ne voyons aucun signe d’activité sur les zones de rift en ce moment », a déclaré Mike Zoeller, géologue à l’observatoire. « Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cela se transforme en une éruption de faille qui menacerait toutes les communautés ici sur l’île avec des coulées de lave ou quelque chose comme ça. »

Toutes les activités se sont déroulées dans une zone fermée du parc national des volcans d’Hawaï.

«La lave de ce matin est entièrement confinée dans… la caldeira du sommet. Il y a donc beaucoup de place pour qu’il produise encore plus sans menacer les maisons ou les infrastructures », a déclaré la porte-parole du parc, Jessica Ferracane. « C’est ainsi que nous aimons nos éruptions ici. »

Elle a déclaré que les responsables du parc se préparent à l’arrivée des foules car les visiteurs peuvent voir l’éruption depuis de nombreux points de vue.

« La vue sur le Kilauea était spectaculaire ce matin », a-t-elle déclaré à propos du vaste lac de lave. « C’était de la lave rouge en fusion. Il y a plusieurs zones de fontaine assez robuste. C’est juste vraiment, vraiment joli.

Le lac de lave, couvrant le fond du cratère sur la lave qui restait des éruptions précédentes, mesurait environ 371 acres (150 hectares) vers 6 heures du matin, a déclaré Zoeller. Il mesurait environ 4 300 pieds (1 300 mètres) de large.

La nouvelle se répandait et les parkings commençaient à se remplir dans le parc, a déclaré Ferracane, ajoutant qu’elle s’attendait à ce que de longues files d’attente entrent dans le parc dans la soirée.

Depuis le le parc est ouvert 24h/24les visiteurs peuvent battre les foules en visitant entre 21 heures et le lever du soleil, a déclaré Ferracane.

Elle a rappelé aux visiteurs de rester en dehors des zones fermées et de rester sur les sentiers balisés pour des raisons de sécurité, notamment en évitant les gaz de l’éruption.

Deux petits tremblements de terre ont réveillé Janice Wei en sursaut. En tant que photographe bénévole pour le parc qui vit dans la ville voisine de Volcano, elle a pu voir des fontaines qu’elle estimait à 150 pieds (46 mètres) de haut vers 4h30 du matin.

Elle a dit avoir vu environ 15 fontaines, qui s’éteignaient en milieu de matinée.

Les éclats rouges pouvaient être vus sur le Diffusion en direct de l’USGS Mercredi après midi.

Le niveau d’alerte du volcan a été élevé au statut d’avertissement et le code couleur de l’aviation est passé au rouge alors que les scientifiques évaluaient l’éruption et les dangers associés.

Kilauea, le deuxième plus grand volcan d’Hawaï, est entré en éruption de septembre 2021 à décembre dernier. Pendant environ deux semaines en décembre, le plus grand volcan d’Hawaï, le Mauna Loa, est également entré en éruption sur la grande île d’Hawaï.

Après une courte pause, le Kilauea a recommencé à éclater en janvier. Cette éruption a duré 61 jours et s’est terminée en mars.

Cette éruption semble très similaire, a déclaré Zoeller : « Cette éruption suit un livre de jeu très similaire aux trois derniers que nous avons vus ici depuis 2020. »

Une éruption du Kilauea en 2018 a détruit plus de 700 maisons.

Avant l’éruption majeure de 2018, le Kilauea était en éruption depuis 1983 et des coulées de lave couvraient parfois des fermes et des maisons. Pendant ce temps, la lave a parfois atteint l’océan, provoquant des interactions dramatiques avec l’eau.

