Le Kid Mero dit que Bodega Boys Split était long à venir

Le Kid Méro parle à nouveau de sa séparation d’avec son partenaire de comédie de longue date Desus Nice, révélant que leur séparation n’est pas aussi soudaine que le public pourrait le penser.

Cette semaine, Mero a fait une apparition sur le De base! podcast hébergé par l’ancien cadre de Comedy Central et MTV Doug Herzog et Vautour critique de télévision Jen Chaney. Là, il a parlé de sa séparation d’avec Desus pour la deuxième fois, insistant sur le fait que le duo anciennement connu sous le nom de Bodega Boys « parcourait des intérêts distincts » depuis un certain temps.

“Desus et moi avons eu une discussion, et nous avions poursuivi des intérêts séparés pendant plus d’un an avant la fin de l’émission”, a révélé Mero. “Cette conversation s’est solidifiée pour nous en signant des accords globaux qui reconnaissaient notre intention de [break out] indépendants les uns des autres. Donc, dès juin de l’année dernière, nous étions tous les deux en train de lancer ou de chercher à rejoindre des projets existants en tant qu’individus. … C’était une stratégie.