Le kickboxing sans enthousiasme du petit garçon résume parfaitement le «sentiment du lundi matin»

Il y a des moments où les parents et les enseignants demandent aux enfants de s’adonner à certains passe-temps ou activités pour stimuler leur développement global. Cependant, l’enfant ne peut pas toujours correspondre au niveau d’enthousiasme lorsqu’il entreprend de telles activités. Exemple concret : une vidéo récente faisant le tour des médias sociaux montre un garçon pleurant et gémissant alors qu’il assistait à un cours de kickboxing. La vidéo montre un garçon à côté de lui pratiquant ses mouvements avec vigueur, mais lorsque la caméra se concentre sur lui, on le voit effectuer des mouvements sans enthousiasme alors qu’il pleurait.

Le kickboxing, comme vous le savez, est loin d’effectuer des mouvements impassibles. C’est un art martial qui comprend des coups de poing, des coups de pied et des jeux de jambes. Le sport intègre des mouvements de karaté ainsi que la boxe. Cependant, on peut clairement voir que l’enfant dans la vidéo avait son cœur ailleurs.

La vidéo a été partagée sur Twitter la semaine dernière par Alvin Foo et a été visionnée plus de 7,5 lakh fois. Présentant une réaction assez honnête de l’enfant, les images sont également devenues une source de mèmes pour de nombreux internautes. Alvin a partagé la vidéo sur Twitter avec une légende qui disait : “Le démarrage est difficile”.

Le démarrage est difficile 😁 pic.twitter.com/UuhA1q07ww – Alvin Foo (@alvinfoo) 10 juillet 2022

Un autre utilisateur a partagé la vidéo sur Twitter et a comparé la situation aux moments où un enfant est forcé de faire quelque chose contre sa volonté. La légende de la vidéo disait: “Quand tes parents te forcent à faire quelque chose.”

Quand tes parents te forcent à faire quelque chose. pic.twitter.com/9PaaPeMDEW — Figen (@TheFigen) 13 juillet 2022

Pour un utilisateur de Twitter, les images décrivaient parfaitement, “Ce sentiment du samedi soir et le sentiment du lundi matin tout en un lol.”

Ce sentiment du samedi soir et du lundi matin tout en un lol☺️👏🤗😅😂 pic.twitter.com/gOCT0GhVAS — vivaneil (@vivaneil1234) 14 juillet 2022

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pauvre bébé ! ❤️ — Sheva💫 (@Sheb2828) 14 juillet 2022

Certains se sont souvenus de leur blues du lundi tandis que d’autres se sont souvenus de l’humeur qu’ils ont lorsqu’ils doivent aller travailler tous les matins. Comme l’a commenté un utilisateur, “Quand je vais au travail”.

Quand je vais travailler😂 – parlaktayip (@Tayip09498408) 15 juillet 2022

Un utilisateur des médias sociaux qui s’est lié à l’enfant a commenté: “Sortez cet enfant de là.”

Sortez cet enfant de là – Jana (@Georganna60Jana) 14 juillet 2022

Que pensez-vous de la vidéo ?

