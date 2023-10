Le « Kick For A Cause » du South United Football Club vise à mettre en avant les talents locaux défavorisés

Le club de Super Division basé à Bengaluru, le South United Football Club (SUFC), est prêt à accueillir son tout premier tournoi « Kick For A Cause », un tournoi de football unique pour les enfants défavorisés des organisations non gouvernementales (ONG) basées en ville. les catégories Moins de 13 ans et Moins de 15 ans. La première édition verra six ONG participer au tournoi de deux jours, qui se tiendra dans les installations ultramodernes du SUFC, aux normes de la FIFA, à Ulsoor, les 7 et 8 octobre 2023.

Le tournoi a recueilli le soutien de plusieurs grandes marques. Salt World s’est joint à nous en tant que partenaire associé pour sponsoriser la compétition et fournir des bons aux joueurs talentueux du tournoi. En tant que Kit Partner, la marque de sport PUMA India fournira des kits et des goodies aux joueurs exceptionnels. Le partenaire nutritionnel, Grill N Chill, s’occupera des arrangements FnB pour tous les participants, et le partenaire médical, Manipal Hospitals, fournira une assistance médicale tout au long du tournoi. « Kick For A Cause » fait partie de l’initiative « Football For Change » du SUFC, où le club vise à fournir une plate-forme permettant aux enfants défavorisés de mettre en valeur leur talent et de les aider ensuite à bâtir une carrière dans le sport.

Certaines des ONG de Bengaluru les plus actives se disputeront les plus grands honneurs lors du tout premier « Kick For A Cause », le premier week-end d’octobre. Sept équipes dans la catégorie U-13 et six équipes dans la catégorie U-15 provenant de six ONG différentes, à savoir Freedom Project, Enabling Leadership, SoCare Foundation, Swanthana Trust, Reaching Hands et Shining Stars, ont confirmé leur participation.

S’exprimant à propos de cette initiative, M. Pranav Trehan, PDG du SUFC, a déclaré : « Le football s’est développé à pas de géant ces derniers temps, et plusieurs initiatives encourageantes ont également décollé lorsqu’il s’agit de développer des talents de base dans tout le pays. Cependant, les enfants défavorisés sont souvent négligés, et c’est là qu’est née l’idée de « Kick For A Cause ». Pour nous au SUFC, c’est notre façon de redonner au sport et à la ville. « Kick For A Cause » verra environ 77 enfants participer dans la catégorie U-13, et 83 d’entre eux seront vus en action dans la catégorie U-15. Tous viseront à obtenir la bourse gratuite tant convoitée, qui leur donnera la possibilité de s’entraîner dans les installations de classe mondiale du SUFC pendant une année entière. Plus important encore, ils bénéficieront également d’un encadrement qui pourra s’avérer déterminant pour propulser leur carrière professionnelle dans le football.

La catégorie U-13 sera un tournoi à 7 avec deux mi-temps de 15 minutes, et la catégorie U-15 sera un tournoi à 9 avec deux mi-temps de 20 minutes chacune. Les matchs se joueront selon un format de tournoi à la ronde et à élimination directe, les équipes étant divisées en deux groupes dans chaque catégorie.

Les gagnants et les finalistes de chaque catégorie recevront un trophée et des médailles, et les joueurs exceptionnels recevront des cadeaux de PUMA India et Salt World. « Kick For A Cause » est un engagement du SUFC qui s’étend aux programmes communautaires et aux initiatives de développement au sein et au-delà du réseau du club.