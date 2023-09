Le kick boxing et le Muay Thai au centre de la nouvelle activité de Libby Man

Une nouvelle entreprise Libby s’adresse à ceux qui s’intéressent au kick boxing, au Muay Thai et à la forme physique.

Champions Corner est situé au dernier étage du Libby Gym et le propriétaire Brant Medina a commencé à travailler sur le terrain avec quelques mains secourables et a pu ouvrir des entraînements et des cours de kick boxing, de boxe et de Muay Thai dès les enfants. de la plupart des âges jusqu’aux cours pour adultes.

Medina est né à l’origine en Californie, où il a été placé dans le système de placement familial à San Francisco jusqu’à ses 18 ans, avant d’être transféré dans une maison de transition pour jeunes adoptifs. Les maisons de transition familiales sont destinées aux jeunes placés âgés de 14 à 21 ans.

Ils visent à aider à développer les compétences de vie dont les jeunes ont besoin pour réussir leur transition vers l’âge adulte en les aidant à adopter un style de vie sain et autonome à long terme et à atteindre leurs objectifs futurs.

Une fois que Medina a participé au programme, il a commencé à travailler dans une entreprise hydraulique et un jour, un ami qui vivait à Los Angeles l’a contacté et l’a invité à venir chez lui et à essayer la région pendant qu’il se levait.

Medina a volontiers fait l’exception car il souhaitait quitter le programme de placement familial et avait besoin d’un changement de rythme. Lorsqu’il est arrivé à San Francisco, Medina a commencé son voyage pour se découvrir et investir massivement dans ses passions à long terme.

De là, il rejoint une salle de boxe de la ville et commence à se spécialiser dans les arts martiaux mixtes, la boxe, le jiu-jitsu et le Muay Thai. Il a ensuite renoué avec sa mère qui a principalement vécu dans le Montana. Cela l’a finalement conduit à Libby.

Dès son plus jeune âge, Medina s’est toujours impliqué dans les arts martiaux, cela a commencé avec le taekwondo et plus tard dans ses années de scolarité, il s’est tourné vers la lutte et, au fil du temps, il s’est retrouvé à investir du temps dans la boxe et le kick boxing.

Puis un jour, il est tombé sur le Muay Thai et l’a étudié pendant trois ans. Medina a pu acquérir un statut grâce à sa formation et c’est là qu’il a trouvé sa place.

Le chemin parcouru par Medina pour ouvrir Champions Corner a été jusqu’à présent un accomplissement remarquable en moins d’un an. Son éthique de travail constante s’associe à son désir d’aider les jeunes générations à avoir un débouché sain au sein d’une communauté de gymnases de cette ville qui est un peu plus abordable pour les familles à petit budget.

L’opportunité ne s’était pas présentée quant à savoir quoi faire avec ses vastes connaissances et son expérience en arts martiaux jusqu’à ce qu’il déménage ici de Los Angeles pour aider sa mère à rénover sa maison il y a environ six mois. Pendant qu’il était ici pour prêter main-forte à sa mère, il cherchait un endroit pour s’entraîner pendant son temps libre, mais il n’existait aucun endroit spécialisé dans les arts martiaux ou proposant des cours.

La seule chose qu’il avait rencontrée était Sparing Wars au Libby Gym local. Sparing est une simulation en direct d’un combat réel. Il est couramment utilisé pour préparer les combattants à la boxe et aux compétitions. Medina a été inspirée et a vu une opportunité se présenter pour un programme d’arts martiaux pour Libby après avoir assisté à quelques-uns des matchs d’épargne organisés au Libby Gym. Une conversation avec le propriétaire a abouti à un accord pour louer l’espace à l’étage.

Grâce à cette opportunité, il a pu obtenir un coup de main et lancer Champions Corner. Depuis environ deux mois, Medina a commencé à organiser des cours gratuits le lundi soir pour attirer des clients potentiels et des abonnés. Il dit avoir lancé les cours gratuits parce que « personne ne devrait pouvoir ne pas recevoir la formation qu’il souhaite parce qu’il n’en a pas les moyens ».

Il a pu aider à accélérer certains de ses processus auprès de la communauté locale de Libby, les vendeurs et les entreprises apportent leur soutien à la nouvelle entreprise, permettant à Medina de commencer à ouvrir ses portes et à commencer sa formation tout en continuant à développer son activité.

Medina a commencé à demander du financement pour l’organisation/entreprise à but non lucratif. Il est également en train de postuler pour répondre à des exigences spécifiques.

Tout en travaillant et en attendant le financement à but non lucratif, il améliore sa plateforme de médias sociaux pour gagner des abonnés et aider à faire passer le message. Une fois que quelques-uns de ces objectifs auront été atteints, Medina prévoit de mettre en place un programme pour enfants, en construisant et en fournissant un stand d’arts martiaux pratique afin que les clients n’aient pas à voyager hors de la ville ou à aller en ligne pour acheter du matériel de bonne qualité.

En outre, il travaille avec quelques restaurants et traiteurs locaux qui souhaitent aider et faire des dons pour des plats à emporter afin que les personnes qui viennent suivre des séances de formation à l’avenir. Les clients peuvent prendre un repas sain et facile dans l’un des réfrigérateurs remplis d’une variété de boissons hydratantes ainsi que des repas sains composés d’options riches en protéines, riches en glucides, paléo et même céto.

Les objectifs généraux de Medina pour Champions Corner sont de l’amener à un point où il sera autonome, tandis qu’il continuera de croître et de se redresser. Il espère pouvoir embaucher lentement des personnes et offrir un emploi stable.

Depuis le début de ce voyage jusqu’à aujourd’hui, Medina a investi tout son argent personnel dans cette entreprise pour mettre les choses en place et continuer à faire avancer ses projets futurs pour Champions Corner.

L’objectif principal de Medina est de créer un environnement pour les personnes qui ont tous pour objectif de s’améliorer, de créer une communauté au sein du gymnase où, même s’il s’agit d’un sport solo, il y a toujours des gens qui soutiennent les réalisations des autres autant que les leurs.

Pour plus d’informations sur Champions Corner, consultez leur page Facebook ou l’Instagram de Medina : championscorner_kickboxing pour les cours, les horaires ou les événements à venir.