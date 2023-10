Le kibboutz Be’eri toujours sous le choc après le massacre de 10 pour cent de sa population par le Hamas

KIBBUTZ BE’ERI, Israël – Toujours sous le choc, de nombreux Israéliens affirment que la vie ne sera plus jamais la même après les massacres du Hamas dans les communautés israéliennes situées le long de la frontière avec la bande de Gaza.

Une semaine après les attentats, Actualités CBN visité le kibboutz Be’eri, dans le périmètre de Gaza. Myriam Kadouch est une guide touristique qui emmenait régulièrement des groupes à Be-eri avant ce jour fatidique du 7 octobre 2023.

« J’amène des délégations de gens qui veulent connaître cette belle région appelée – vous savez, la « frange de Gaza » – parce que les gens ne savent pas que ces endroits étaient si verts, qu’ils étaient un paradis. L’endroit où vous vouliez cultiver votre C’était le paradis, tout vert et plein de fleurs », se souvient Kadouch.

Dix pour cent des habitants du kibboutz Beeri ont été tués. Dans un seul bâtiment de la communauté, 19 personnes ont été tuées, dont 8 enfants.

« Vous voyez cette dévastation ici », réfléchit Kadouch. « Il n’y a pas que le cœur qui saigne. C’est comme si vous vous disiez : comment allons-nous pouvoir en revenir vivants ? C’est juste la pure dévastation et la misère, et vous comprenez que tous ces gens sont venus pour tuer. Une armée de terroristes – des milliers – était préparée et ils sont venus pour tuer. »

Selon le commandant des services nationaux de recherche et de sauvetage d’Israël, le colonel Golan Vach, des membres du Hamas ont franchi la porte d’entrée, avec l’intention de capturer toute la communauté et de la tenir en otage.

« Je viens d’apprendre qu’ici, sur cette maison à l’arrière, il y avait un petit bébé, un petit bébé retrouvé mort. Regardez cette maison incendiée. Ils sont venus dans les maisons. Ils ont tué une famille. Ils ont ouvert le ventre des mères qui avaient » Un bébé de huit mois dans le ventre. Comment peut-on survivre à ça ? « , a demandé Kadouch.

Vach dit qu’il y a eu deux vagues de ceux qui sont entrés dans le kibboutz depuis Gaza.

« La première vague est constituée de terroristes. » Vach a expliqué. « Je dirais plus d’un millier, mais les autres – je dirais quelques centaines – étaient des voleurs, des voleurs sans kalachnikov (fusils), seulement avec des couteaux et des sacs.

Ils pensent que la deuxième vague était constituée de quelques milliers de Palestiniens qui entraient quotidiennement en Israël pour travailler. Kadouch affirme que les Israéliens auront beaucoup à faire après ces attaques.

« Et en termes de sionisme, que reste-t-il maintenant ? Je crois que ce sera désormais un nouvel Israël », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons grandir qu’à partir du point le plus bas. C’est le point le plus bas que nous ayons jamais atteint. Ces gens étaient sûrs que quelqu’un les protégeait, que quelqu’un se protégeait, et ce n’est pas le cas. C’est tellement triste, et c’est au-delà. mots, et je ne peux plus parler.

Kadouch a exhorté la communauté internationale à reconnaître la brutalité du Hamas – et que son objectif est de détruire Israël. Elle a mis en garde contre l’assimilation des représailles d’Israël à la boucherie pratiquée par le Hamas. Elle a également évoqué un thème commun parmi les Israéliens : le Hamas, avec des dizaines de milliers de soldats terroristes sur une population de près de 2 millions d’habitants, a pris la population de Gaza en otage pendant des années, en plus des quelque 200 Israéliens qui sont désormais détenus comme monnaie d’échange. dans une guerre qui vient peut-être de commencer.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***