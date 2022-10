Le Kia Sorento 2023 fait ses débuts avec plus de fonctionnalités standard et une petite hausse de prix

Le Kia Sorento, joliment stylé et bien équipé, est un peu mieux équipé pour l’année modèle 2023 grâce à un remaniement de sa liste d’options pour rendre plus de fonctionnalités standard à chaque niveau de finition. Cependant, la nouvelle année s’accompagne également d’une augmentation généralisée des prix du SUV coréen. Pas de panique, c’est un petit.

Le Sorento LX de base grimpe à un prix de départ de 31 285 $ (y compris les frais de destination de 1 295 $), une augmentation de 400 $ par rapport à l’année dernière. Pour votre problème, Kia ajoute une petite technologie de sécurité supplémentaire, étendant la suite d’aide à la conduite standard pour inclure les technologies d’évitement des angles morts et de la circulation transversale arrière et Safe Exit Assist – qui aide à prévenir les collisions de porte en cas de stationnement parallèle.

Presque toutes les spécifications de la gamme bénéficient d’un certain niveau de ruissellement technologique standard et de ruissellement MSRP. Le Sorento S à 33 785 $ coûte 100 $ de plus et comprend désormais un chargeur de téléphone sans fil standard. L’EX offre maintenant un siège passager avant à réglage électrique en 8 directions et un rétroviseur sans cadre pour 37 185 $, 400 $ de plus que l’an dernier. Un tableau de bord numérique standard de 12,3 pouces, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et des essuie-glaces à détection de pluie ajoutent 500 $ au résultat net de la spécification SX, maintenant 40 085 $.

Prix ​​Kia Sorento 2023 Niveau de finition Prix ​​(y compris la destination) Augmentation par rapport à la campagne de commercialisation 2022 LX 31 285 $ 400 $ S 33 785 $ 100 $ EX 37 185 $ 400 $ SX 40 085 $ 500 $ SX Prestige TI 44 685 $ 2 200 $

Au sommet de la gamme, la SX Prestige est désormais livrée de série avec une transmission intégrale, des conceptions de pare-chocs révisées et des accents extérieurs noirs brillants. Les acheteurs auront également droit à un onduleur de 115 volts intégré, à une commande de garage et de portail HomeLink et à des stores de porte arrière rétractables. À 44 685 $, c’est 2 200 $ de plus que l’an dernier. Cependant, si l’on considère que l’ancien SX Prestige n’était disponible qu’en tant que conducteur avant et que la traction intégrale coûte 1 800 $ pour les autres niveaux de finition, ce n’est vraiment qu’une augmentation de 400 $.

À part le prix et le remaniement des fonctionnalités, le Kia Sorento reste inchangé pour l’année modèle 2023 avec les mêmes options de moteur à aspiration naturelle et turbocompressé de 2,5 litres et entre 24 et 26 mpg combinés selon la configuration et la finition. Kia continuera également d’offrir son robuste Ensemble d’apparence X-Line avec ses roues de 20 pouces et sa galerie de toit pour les niveaux de finition S, EX et SX Prestige.