Le kerfuffle de la garderie Saanich révèle l’état désastreux de la garde d’enfants dans le Grand Victoria

Après avoir cherché pendant un an et demi une garderie en vain, Sarah Fennell était ravie lorsqu’elle a trouvé une place pour son fils dans une garderie sans permis à Saanich.

Fennell n’a pas hésité à payer un dépôt non remboursable de 1 100 $ à l’exploitante de la garderie Jaylene Hawkins, pour s’assurer une place plusieurs mois à l’avance. Son fils figurait sur les listes d’attente de plus de 50 garderies différentes du Grand Victoria.

“J’ai vu cette publicité de Jaylene en juin disant qu’elle avait de l’espace disponible”, a déclaré Fennell à Black Press Media dans une interview le 10 novembre. venait d’accoucher. Et elle a dit que si je voulais garder l’espace, je devais payer un acompte, et qu’il y avait beaucoup de gens intéressés.

Au début, rien sur l’arrangement convenu ne semblait altéré, a déclaré Fennell. Mais elle a commencé à se méfier en octobre lorsqu’elle a été contactée par d’autres parents affirmant que leurs enfants étaient tous programmés pour les deux mêmes places à la garderie.

En Colombie-Britannique, une garderie sans permis permet à une gardienne de s’occuper d’un maximum de deux enfants ou d’un groupe de frères et sœurs, en plus de ceux qui leur sont liés par le sang ou le mariage.

Alors que Fennell avait des inquiétudes initiales concernant la surréservation, c’est lorsqu’elle a appris le casier judiciaire de Hawkins, qui comprenait des accusations liées à la fraude, ainsi que le passé criminel du mari de Hawkins, qu’elle a finalement décidé d’annuler sa place et d’affronter Hawkins.

Fennel a déclaré que Hawkins avait refusé de rembourser son acompte de 1 100 $.

“Ils connaissent le contrat”, a déclaré Hawkins à Black Press Media. “Ils savent que l’acompte n’est pas remboursable, qu’il n’est pas écrit en minuscules et qu’ils étaient prêts à payer pour les places.”

Hawkins a déclaré qu’elle était ouverte et qu’elle dirigeait sa garderie depuis cinq ans sans aucune plainte jusqu’au 18 octobre.

“S’ils abandonnent pour une raison quelconque, ce n’est pas sur moi,” dit-elle. “Ils étaient prêts à se joindre et s’ils ont découvert quelque chose d’autre après leur inscription, ce n’est toujours pas sur moi. S’ils voulaient me poser des questions sur mon passé criminel, je suis un livre ouvert. Je serais heureux de vous expliquer.

Hawkins a ajouté que les parents avaient souvent annulé leur place réservée à sa garderie une fois qu’ils avaient réussi à faire accepter leur enfant dans un établissement agréé, c’est pourquoi elle a collecté plusieurs dépôts alors qu’elle ne pouvait légalement s’occuper que de deux enfants en plus du sien.

Gillian Fehr, directrice générale de Gillybird Nature Schools, est au courant des allégations et a déclaré qu’elles mettent en évidence un problème beaucoup plus vaste concernant l’état de la garde d’enfants, non seulement dans le Grand Victoria, mais dans toute la province.

“Elle a capitalisé sur le fait que les gens ont désespérément besoin de soins et sait que les gens continueront à lui envoyer de l’argent pour une place alors qu’elle sait que cela n’existe pas”, a-t-elle déclaré à Black Press Media.

Fehr a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu parler de cela auparavant, ajoutant qu’une situation de garderie de plus en plus désespérée ouvre la voie à des escrocs potentiels.

Bien que faire quelques recherches de fond sur les fournisseurs de services de garde potentiels puisse sembler une évidence pour beaucoup, Fehr a déclaré que ce n’est pas toujours évident pour les jeunes parents.

“Le fait est que ce sont des gens qui ont probablement un enfant pour la première fois. Ils ne savent pas faire ces choses. Et il n’a jamais été porté à leur attention de faire ces choses parce qu’ils n’ont jamais entendu parler d’une personne qui a été victime d’une arnaque ou dont un fournisseur de services de garde a profité.

Island Health, l’organisation responsable de l’octroi des licences, a déclaré qu’elle avait enquêté sur la garderie et a confirmé que Hawkins est un fournisseur de services de garde d’enfants non agréé.

“Après avoir reçu une plainte, Island Health a enquêté et confirmé que cette personne agissait en violation de la Community Care and Assisted Living Act”, a déclaré Island Health dans un communiqué. “L’opérateur doit cesser immédiatement de fournir ou de se présenter comme fournissant des soins à plus de deux enfants qui ne leur sont pas liés par le sang ou le mariage.”

La Community Care and Assisted Living Act définit un établissement de soins communautaires comme une personne fournissant des soins à trois personnes ou plus qui ne sont pas liées par le sang ou le mariage à la personne qui fournit les soins.

Island Health a déclaré qu’il continuerait de surveiller la situation, mais les parents restent sans réponse.

Le service de police de Saanich se penche également sur l’affaire et a déclaré que son enquête était ouverte et active.

“J’ai supposé à tort que quelqu’un qui s’occupe d’enfants pour gagner sa vie est une bonne personne”, a déclaré Fennell.

