Le Kerala s’est avéré vital pour une bonne gouvernance dans une pandémie – Enjeux mondiaux

NEW DELHI, 06 oct (IPS) – Lorsque le COVID-19 a coûté la vie à des millions de personnes à travers l’Inde, l’État du Kerala, à l’extrémité sud du sous-continent, s’est distingué par de faibles taux de mortalité que les experts attribuent à une bonne gouvernance, à un système de santé publique robuste et à un système de santé publique solide. le soutien de la société civile.

Le Kerala, un État de 35 millions d’habitants, s’est régulièrement classé au-dessus du reste de l’Inde en termes d’indice de développement humain (0,84), avec des résultats en matière d’alphabétisation, d’espérance de vie et de droits de l’homme comparables à ceux des pays développés. Il bénéficie d’un mortalité infantile un taux de 12 pour mille naissances vivantes et un taux d’alphabétisation des femmes de 92,07 pour cent.

L’une des raisons des indices de développement élevés du Kerala est son économie de transferts de fonds, avec un grand nombre de ses habitants trouvant du travail à l’étranger – on estime que quatre millions de personnes travaillent dans les seuls pays riches en pétrole du Moyen-Orient. Les envois de fonds vers le Kerala s’élevaient en moyenne à 715 789 912 millions de dollars américains par an au cours de la période 2004—2023 période.

Cependant, ces mêmes travailleurs expatriés sont devenus un handicap pendant la pandémie. Alors qu’ils rentraient chez eux, le gouvernement de l’État a mis en place une surveillance étroite dans ses quatre aéroports internationaux de Kannur, Calicut, Kochi et Thiruvananthapuram, tout en assurant le suivi de la quarantaine, de la recherche des sources et du suivi pour empêcher le virus de se propager dans cet État densément peuplé (860 personnes). par kilomètre carré).

« Les mesures ordonnées par le gouvernement de l’État comportent de nombreux niveaux, s’étendant aux individus, à la communauté, aux systèmes de santé publics et aux hôpitaux privés », a déclaré Jaideep C Menon, professeur de cardiologie adulte et de santé publique à l’Institut Amrita des sciences médicales de Kochi.

Agences bénévoles

« Tout le monde s’est ressaisi. Les cuisines communautaires gérées par les panchayats assuraient l’approvisionnement essentiel en céréales, légumes, fruits, produits pétroliers ou médicaments », a déclaré Jaideep Menon. En outre, a-t-il ajouté, il existe des programmes de sensibilisation gérés par des groupes d’entraide soutenus par le gouvernement comme ASHA et l’agence bénévole des femmes. Kudumbasree.

« Il y a eu des cas où des médicaments essentiels comme le facteur VIII pour l’hémophilie, des médicaments contre le cancer, etc., ont été envoyés via les réseaux de police vers des centres de santé publique (SSP) éloignés pendant les confinements. Les radio-isotopes – fournis aux hôpitaux uniquement par le Centre de recherche atomique Babha – ont été transportés par avion sur des vols spécialement affrétés et acheminés vers les destinataires avec l’aide de la police », a déclaré Jaideep C.

Selon Jaideep Menon, les forces de police se sont révélées être un outil efficace dans la réponse du gouvernement au COVID-19, non seulement pour faciliter la circulation des produits essentiels, mais également pour assurer le maintien de l’ordre efficace nécessaire à la mise en œuvre de la recherche des contacts et de la quarantaine pendant la première vague. la pandémie qui s’est déroulée de mars à novembre 2020.

Des groupes tels que le Collectif de gestion de la détresse Inde a mis en réseau des Malayalis influents (comme on appelle les natifs du Kerala) vivant dans le monde entier pour se procurer des médicaments, des vaccins et des équipements tels que des concentrateurs d’oxygène pour les patients atteints de COVID-19 qui en ont cruellement besoin.

« Dès réception des concentrateurs d’oxygène, nous les avons livrés à des personnes souffrant de difficultés respiratoires dans des régions reculées du Kerala », explique Anil Jabbar, coordinateur local du DMCI dans l’État. « Les instructions sur la façon de calibrer et d’utiliser l’équipement ont ensuite été fournies via des vidéos sur smartphone afin de nous protéger contre l’infection. »

L’expertise en matière de coordination est venue de Vinod Chandra Menon, membre fondateur de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) et ancien directeur régional pour l’Asie de l’International Emergency Management Society, Oslo.

« Les chances au Kerala étaient énormes en raison du déplacement de la population – en fait, le premier cas de Covid enregistré en Inde était celui d’une étudiante en médecine à Wuhan qui est rentrée chez elle au Kerala le 23 janvier 2020 », a déclaré Vinod Menon.

« Ce qui a été instructif, c’est le professionnalisme avec lequel les autorités ont traité l’affaire », a déclaré Vinod Menon. « Elle ne présentait aucun symptôme, mais sur la base de ses voyages en Chine, elle a été placée dans une salle d’isolement, et son prélèvement de gorge et ses échantillons de sang ont été envoyés par avion au centre médical. Institut national de virologie de Pune, où les échantillons ont été testés positifs pour le COVID-19.

« Il était clair dès le début qu’une détection et une réponse précoces étaient la voie à suivre, et le Kerala a évité une catastrophe majeure en suivant simplement la procédure opérationnelle standard établie dès le départ », a déclaré Vinod Menon.

« Contrairement à la majeure partie de l’Inde, la coordination interministérielle du Kerala était excellente et s’articulait avec des agences bénévoles et des groupes d’aide aux femmes grâce au soutien des plus hauts niveaux du gouvernement jusqu’aux villages.

Bien que le nombre de décès dus au COVID-19 en Inde reste controversé, certaines estimations le plaçant au-dessus de 5 millions, les calculs basés sur les données d’une enquête nationale indiquent qu’entre le 1er juin 2020 et le 1er juillet 2021 seulement, il y a eu 3,2 millions de décès dus au virus.

En revanche, les données du Kerala, même après la deuxième vague entre avril et mars 2021, suggèrent « une propagation relativement limitée, une atténuation assez efficace et une meilleure surveillance des infections et des décès que dans la plupart des régions du pays », selon Murad Banaji, maître de conférences au Kerala. mathématiques appliquées à l’Université d’Oxford avec un intérêt pour l’analyse de la pandémie en Inde.

Le fait que le Kerala ait été préparé à la participation communautaire, à la coordination interministérielle, à la participation des collectivités locales et à la mobilisation sociale des agences bénévoles grâce à l’expérience de la réponse à une inondation massive qui a dévasté l’État en 2018 et à une épidémie du virus Nipah en 2018 a aidé. 2019.

Sandhya Raveendran, qui est à la fois agent de surveillance de Kollam et médecin adjoint du district, a déclaré : « Nous avons pris le relais. Même avant que le premier cas ne soit identifié, nous étions prêts à organiser des exercices simulés et des équipes d’intervention rapide, grâce à l’expérience acquise dans la gestion d’une épidémie de virus Nipah.

Des équipes de prélèvement d’échantillons, composées d’un médecin, d’une infirmière ou d’un technicien de laboratoire et d’un chauffeur, tous équipés de kits EPI, se sont déployées quotidiennement le long d’itinéraires prédéterminés après avoir été informées au préalable des sites qui devaient être visités, a déclaré Sandhya Raveendran.

« La clé du confinement a été la mise en place précoce d’une surveillance sentinelle utilisant des tests RT PCR, suivie de la mise en place de laboratoires capables d’effectuer des tests précis », a déclaré Raveendran. « Ce qui est devenu clair après quatre séries de tests, c’est que la plupart des cas étaient importés et qu’il n’y avait pas de transmission communautaire. »

Les laboratoires étaient reliés à une « plateforme intégrée d’informations sanitaires » pour la communication en temps réel de résultats détaillés afin que des mesures puissent être rapidement prises sur le terrain et que des enquêtes épidémiologiques puissent être menées par des équipes spéciales d’intervention rapide.

Début mars 2020, l’État comptait le plus grand nombre de cas actifs en Inde, mais grâce à la stratégie de traçage, de quarantaine, de test, d’isolement et de traitement, en juin 2020, le Kerala a réussi à maintenir le nombre de reproduction de base (transmission par personne primairement infectée à les personnes secondairement infectées) à 0,454 contre la moyenne indienne de 1,225.

Un leadership décisif

« Ce qui a fonctionné, c’est un leadership décisif venant d’en haut dans la mise en place de centres de commandement dans divers districts sous la direction du collecteur de district (administrateur en chef), suivant les directives du ministre en chef et du département de la santé de l’État », a déclaré Jaideep Menon. «Cela a amené la santé à occuper le devant de la scène pendant une période prolongée dans les médias imprimés et audiovisuels.»

« En résumé, l’approche proactive du Kerala en matière de quarantaine, de prévention et de contrôle des infections, le solide système de santé publique de l’État qui pourrait atteindre chaque foyer et une communauté habilitée et instruite se sont unis pour lutter contre la pandémie.

Selon lui, la leçon clé pour le reste de l’Inde est qu’un plan solide de gestion des catastrophes doit être institué en précisant clairement qui fait quoi. intervention à la manière du Kerala.

« Des pandémies comme la COVID-19 sont une possibilité réelle à l’avenir, et c’est pourquoi il est important de définir clairement le rôle et le mandat de chaque agence de mise en œuvre par les gouvernements.

Note: Cet article a été soutenu par le Sabin Vaccine Institute et Internews.

