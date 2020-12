Mises à jour en direct ISL 2020-21 Kerala Blasters vs Hyderabad FC: Blasters du Kerala, contre Hyderabad FC, regardent leur première victoire de la saison dans le jendian Super League (ISL) 2020-21 Match n ° 40 au stade GMC de Bambolim, Goa dimanche. Les Kerala Blasters ont jusqu’à présent fait match nul trois matchs et en ont perdu trois et sont désespérés pour une première victoire. Le Hyderabad FC, quant à lui, a perdu pour la première fois cette saison lors de son précédent match contre le Mumbai City FC et voudra revenir à la victoire. Suivez toutes les mises à jour en direct de Kerala Blasters vs Hyderabad FC sur le blog de News18 Sports. Hier, le SC East Bengal est revenu par derrière à deux reprises pour remporter un match nul 2-2 contre le Chennaiyin FC, qui l’a temporairement hissé à l’avant-dernière place du tableau des points.

Les buts concédés sont un problème pour les Kerala Blasters depuis le début de la saison. Hyderabad visera à exposer la défense vulnérable du Kerala, qui a le deuxième pire bilan défensif cette saison. Défensivement, l’équipe de Manuel Marquez a également eu du mal ces derniers temps. Cinq des six buts qu’ils ont concédés cette saison l’ont été lors des trois derniers matchs. Cependant, pour que cela signifie quelque chose, le Kerala devra également intensifier son attaque. Ils n’ont tenté que 54 tirs dans la saison jusqu’à présent – le plus bas d’une équipe – et ont également créé le moins de chances toutes les 90 minutes.

L’entraîneur du Kerala, Kibu Vicuna, s’attend à ce que son équipe fasse des améliorations, mais sait qu’ils n’auront pas la tâche facile contre Hyderabad. « Chaque match est difficile », a déclaré Vicuna. « Hyderabad a eu des points positifs lors du dernier match (contre Mumbai). Ils n’ont pas mal joué mais ils ont perdu. Donc oui, nous nous attendons à un défi difficile mais nous nous entraînons bien. Nous nous améliorons et avançons. J’ai confiance en nous. vont jouer un bon match. «

Hyderabad FC a compté sur les buts d’Aridane Santana, mais le Kerala a enregistré jusqu’à présent six buteurs uniques et Marquez a déclaré que ce match ne devait pas être pris à la légère. « Ils (Kerala) ont de très bons joueurs et ils méritent peut-être plus de points qu’ils n’en ont. Ils ont de très bons joueurs à tous les postes, du gardien de but jusqu’à ce que les attaquants et l’entraîneur (Vicuna) aient remporté la I-League la saison dernière. sera un jeu égal. Voyons ce qui se passe. «