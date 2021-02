L’application serpent du Kerala, lancée le 4 février, a été un succès auprès des utilisateurs. L’application qui vise à éduquer ses utilisateurs sur tout ce qui concerne les serpents, comment guérir les morsures de serpent pour les identifier, a enregistré plus de 10000 téléchargements en seulement quatre jours depuis PalyStore

‘Sankepedia’, une application Android dispose de toutes les informations nécessaires autour de la variété de serpents trouvés dans l’Etat sous forme de podcasts, info-graphiques, images etc. mythe et superstitions autour des serpents. Bien que la langue principale soit le malayalam, il peut également être surfé en anglais. L’application fonctionne principalement hors ligne, sauf le podcast et la ligne d’assistance d’identification en ligne Mathrubhumi.

L’application comprendrait plus de 100 types de serpents appartenant à 72 espèces dans 12 familles trouvées au Kerala. L’application contient plus de 675 photos de grands serpents et celles-ci ont été prises par plus de 130 personnes de l’intérieur et de l’extérieur de l’État. Les serpents sont également classés sur la base des sosies venimeux et non venimeux et des habitats dans lesquels ils se trouvent, selon les rapports.

L’application a été développée par une équipe de scientifiques, d’amoureux de la nature et de médecins. L’idée de l’application est apparue pour la première fois il y a cinq ans, mais elle a pris son élan au cours de la dernière année.

Afin de rendre l’application plus conviviale et d’éduquer le grand public sur les choses sérieuses des serpents, l’application dispose également d’un outil intégré « demander à un expert », permettant aux gens de télécharger des photos ou de poser leurs questions concernant les reptiles.

L’application a été très bien promue par le député du Congrès Shashi Tharoor et le ministre des Finances de l’État TM Thomas Isaac.

«Notre prochain objectif est de créer une fonctionnalité hors ligne pour identifier les serpents à l’aide de l’intelligence artificielle. Nous espérons l’inclure bientôt. Cette application peut être utile en tant qu’outil de sauvetage », a déclaré un membre de l’équipe. Temps de l’Inde.

Parler à Express indien, Le Dr Jinesh PS, l’un des principaux responsables, a expliqué pourquoi il est important d’avoir de telles informations à votre disposition, en particulier dans un pays comme l’Inde, où 99,99% des décès dus aux morsures de serpents sont dus à quatre espèces de serpents uniquement – Krait, a vu -vipère à l’échelle, vipère de Cobra et Russell.

«Nous avons entendu des nouvelles d’enfants mourant dans des cas de morsure de serpent pour des raisons non scientifiques. C’est d’un côté. De l’autre côté, les gens amènent le serpent qu’ils ont battu à mort aux hôpitaux avec les victimes de morsures de serpent. C’est totalement inutile .. »dit-il.