Le Kerala Blasters FC signe le danois Farooq du Bengaluru FC et le Chennaiyin FC reçoit Givson Singh en prêt

L’équipe de Super League indienne (ISL) du Kerala Blasters FC a confirmé mardi la signature du milieu de terrain danois Farooq du Bengaluru FC pour un montant non divulgué.

Le joueur de 26 ans rejoindra le club cet hiver après avoir signé un contrat pluriannuel qui le maintient au club jusqu’en 2026.

Le danois a commencé sa carrière de jeune avec la J&K Bank Football Academy, les représentant dans tous les groupes d’âge. Ses performances exemplaires lui ont valu d’être transféré au Lonestar Kashmir avec qui il a fait 18 apparitions avant de rejoindre le Real Kashmir FC en 2016.

Il est devenu le meilleur buteur et le meilleur passeur de la I-League Second Division, aidant les Snow Leopards à se qualifier pour la I-League lors de la saison 2017/18.

Après avoir passé 5 ans avec le Real Kashmir, le danois a été signé par le Bengaluru FC pour un contrat de deux ans.

Il a depuis fait 27 apparitions et marqué 4 buts en ISL. Son physique solide, sa capacité de marquer et ses talents de dribble lui ont valu le nom de Kashmiri Ronaldo.

Commentant le transfert hivernal des Blasters, Karolis Skinkys a déclaré: «Le danois était l’une des cibles clés de la saison dernière lorsque nous l’avons vu dans le contexte de l’ISL. Il a ce style de jeu, cette passion et cette qualité dont les Kerala Blasters ont besoin.

Je suis heureux que nous ayons pu finaliser ce transfert et renforcer notre équipe à un moment crucial de cette saison. Nous avons signé un contrat de 3,5 ans et c’est une étape importante pour la cohérence de l’équipe dans les saisons à venir.

“Je suis vraiment ravi de rejoindre Kerala Blasters. L’ambiance à Kochi est absolument électrique, j’ai hâte de porter le célèbre maillot jaune et de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe », a déclaré un Farooq danois ravi lors de sa signature avec son nouveau club.

La performance impressionnante du Danemark dans l’ISL a été récompensée par une convocation de l’équipe nationale pour les deux matches amicaux contre Bahreïn et la Biélorussie.

Avec les Blasters fermement dans le mix pour une deuxième finale consécutive en séries éliminatoires, l’ajout du Danois renforcera encore l’équipe alors que nous nous dirigeons vers les dernières étapes de la saison.

Le danois a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers à Kochi et sera disponible pour la sélection pour le match contre le Bengale oriental le 3 février.

Givson Singh rejoint le Chennaiyin FC en prêt

Le Kerala Blasters FC a également confirmé mardi le départ du milieu de terrain Givson Singh, qui rejoint le Chennaiyin FC dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

Givson a rejoint Kerala Blasters avant la saison ISL 2020-21 et faisait partie de l’équipe qui a atteint la finale ISL la saison suivante. Cependant, le jeune milieu de terrain n’a pas joué pour le Kerala Blasters FC cette saison et espère passer du temps à son actif au Chennaiyin FC.

Né à Moirang, Manipur, Givson est un produit de la Minerva Punjab Academy. Il a ensuite rejoint l’AIFF Elite Academy et y a passé trois ans avant de rejoindre les Indian Arrows. Givson a été l’un des joueurs clés de l’équipe, faisant 16 apparitions au cours de la saison I-League 2019-20, contribuant avec deux buts et deux passes décisives.

Givson faisait partie de l’équipe nationale indienne U-16 qui a atteint les quarts de finale du championnat AFC U-16 2018, qui s’est tenu en Malaisie. Il a représenté à plusieurs reprises l’équipe nationale indienne U-17 de l’Inde et a également joué pour l’équipe U-19.

Le Mumbai City FC obtient un prêt pour l’arrière Hardik Bhatt du Rajasthan United FC

L’équipe de l’ISL, le Mumbai City FC, a confirmé lundi la signature du défenseur Hardik Bhatt pour un prêt du club de la I-League Rajasthan United FC jusqu’à la fin de la saison ISL 2022-23.

Né à Mumbai, Hardik a commencé sa carrière professionnelle avec l’ARA FC, un club de deuxième division de la I-League, avant de signer pour le FC Bengaluru United en 2019. Démontrant ses prouesses en tant qu’arrière latéral, Hardik a fait huit apparitions, marquant deux fois, pour le côté basé à Bengaluru.

Hardik Bhatt a déclaré : « C’est un moment de fierté pour moi de rejoindre le Mumbai City FC, un club d’une ville que j’appelle chez moi. Ce n’est un secret pour personne que le Mumbai City FC est un club ambitieux. Je suis un Mumbaikar et je sais ce que ce club signifie pour la ville de Mumbai. Je suis certain que je donnerai mon 100% pour le badge et je veux aider le club pendant mon temps ici à réussir. Je tiens à remercier le Rajasthan United FC pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté et j’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre passionnant de ma carrière.

Après un passage au Hyderya Kashmir FC, Hardik a rejoint le Rajasthan United FC en I-League en décembre 2021. Il s’est établi dans les rangs des Desert Warriors, faisant partie des exploits du Rajasthan United FC lors de leur première saison en I-League en 2021. -22, et est devenu un élément régulier de leur équipe dans la campagne de championnat en cours.

Hardik a également réalisé des performances impressionnantes à la Coupe Durand 2022, notamment dans le match du Groupe B contre les Islanders, alors qu’il aidait le Rajasthan United FC à se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham, a déclaré : « C’est un plaisir que Hardik rejoigne notre groupe talentueux. Nous sommes conscients de ses capacités pour l’avoir vu de près à la Coupe Durand l’an dernier, mais nous avons également vu ses bonnes performances en I-League. Hardik apportera ses qualités dans notre défense, en particulier en tant qu’arrière latéral, et nous sommes convaincus qu’il peut grandement contribuer à ce qui est une partie cruciale de la saison pour nous dans l’ISL et au-delà.

