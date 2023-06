Le Kerala Blasters FC entre dans le top 100 des clubs de football les plus suivis dans le monde

Dans le dernier article hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES, les 100 meilleurs clubs au monde avec le plus d’abonnés sur les réseaux sociaux ont été mis en évidence, le Kerala Blasters FC étant classé 70e dans la liste, étant le seul club de football indien à figurer.

Avec 6,7 millions d’abonnés sur Twitter (2 millions), Instagram (3,4 millions) et Facebook (1,3 million), Kerala Blasters est en tête de la verticale du football sur les réseaux sociaux en Inde, avec une empreinte virtuelle qui rivalise avec celle de certains des principaux et des plus célèbres clubs de football du monde entier.

Cette présence forte et inégalée sur les réseaux sociaux incarne un lien fort entre le club et sa base de fans. Cela reflète également l’engagement du club à produire un contenu engageant et créatif qui comble le fossé entre les fans et le club.

Le directeur du club, M. Nikhil Bhardwaj, a déclaré : « C’est en effet une grande réussite pour notre club. C’est le reflet des efforts constants du club pour innover numériquement et trouver des moyens significatifs de se connecter et de s’engager avec notre merveilleuse base de fans. Des efforts sont en cours pour développer davantage la marque et la base de fans du Club au-delà de l’Inde. »

« Dans les années à venir, avec des tournées de pré-saison et des matchs d’exposition prévus au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est et des partenariats passionnants avec des marques mondiales. nous sommes bien placés pour accéder très prochainement au Top 50 », a-t-il ajouté.

C’est un honneur de représenter l’Inde parmi tous les clubs internationaux de la liste. Le club est conscient de la responsabilité qui lui incombe de maintenir ces normes et reste déterminé à explorer et à se développer davantage à travers des territoires inexplorés dans le monde toujours plus important des médias sociaux.