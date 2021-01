L’ivoire illégal aurait été vendu à des clients à New York et en Asie du Sud-Est

Un Kenyan a plaidé non coupable devant un tribunal américain de trafic illégal d’ivoire et de corne de rhinocéros.

Mansur Mohamed Surur faisait partie d’une « conspiration internationale » responsable du massacre de plus de 100 éléphants et de dizaines de rhinocéros, selon les procureurs fédéraux de New York

Il serait estimé à 7,4 millions de dollars (5,4 millions de livres sterling) amassés sur sept ans.

Certaines exportations étaient cachées à l’intérieur «d’œuvres d’art telles que des masques et des statues africains», selon des documents judiciaires.

L’argent a été payé vers et depuis les clients étrangers par « virements internationaux, dont certains ont été envoyés par des institutions financières américaines », selon les procureurs.

M. Surur a été arrêté l’année dernière dans la ville kényane de Mombasa et extradé vers les États-Unis pour être jugé à New York. Il fait également face à des accusations de blanchiment d’argent et de trafic de drogue.

Lui et trois autres personnes – Amara Cherif de Guinée, Moazu Kromah du Libéria et Abdi Hussein Ahmed du Kenya – sont accusés d’avoir accepté des ventes illégales d’ivoire avec des acheteurs à Manhattan, ainsi qu’avec d’autres en Asie du Sud-Est.

Ils sont tous maintenant aux États-Unis, à l’exception de M. Ahmed qui « reste un fugitif », selon le ministère américain de la Justice.

Les appels téléphoniques et les messages dans lesquels trois des quatre hommes auraient discuté des prix et des méthodes de paiement avec un client sont cités dans des documents judiciaires.

Il est allégué que leur réseau était basé en Ouganda mais impliquait d’autres pays – parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Guinée, le Kenya, le Mozambique, le Sénégal et la Tanzanie.