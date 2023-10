Le Kenyan Kelvin Kiptum établit le record mondial du marathon à Chicago

CHICAGO — Kelvin Kiptum a établi dimanche un record du monde lors du marathon de Chicago, se terminant en 2 heures et 35 secondes, pulvérisant de 34 secondes l’ancienne marque de son compatriote Kenyan Eliud Kipchoge.

Sifan Hassan, des Pays-Bas, a également profité d’un temps frais et nuageux, considéré comme parfait pour un marathon, pour remporter la course féminine en 2:13:44 – le deuxième meilleur temps jamais enregistré pour une fille sur la distance de 26,2 milles.

Kiptum a remporté le marathon de Londres au printemps en 2:01:25 et a réduit de près d’une minute le record du monde établi l’année dernière à Berlin par Kipchoge, double champion olympique et probablement le marathonien le plus titré de tous les temps.

« Je savais que je venais pour un record de cours, mais un record mondial – je suis tellement heureux », a déclaré Kiptum. « Je ne pensais pas à un record du monde à ce moment-là, mais je savais qu’à l’avenir, je pourrais peut-être détenir un record du monde. »

Kipchoge a également franchi la barre des 2 heures en 2019 dans une exposition viennoise spécialement conçue qui ne se qualifie pas pour le record mondial.

Le temps d’Hassan est deuxième derrière le record du monde féminin de deux:11:53 établi le mois dernier à Berlin par l’Ethiopienne Tigist Assefa. Assefa a pulvérisé le record du monde féminin de plus de deux minutes.

Plus de 47 000 coureurs ont participé à l’événement de dimanche.