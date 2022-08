Le Kenya sur les nerfs alors que le décompte des élections des médias s’arrête soudainement

Au fur et à mesure que les chiffres roulaient, il est devenu clair que la course entre M. Ruto et M. Odinga était beaucoup plus serrée que la plupart des Kenyans ne l’avaient prévu. À l’approche des élections de mardi, plusieurs sondages ont montré à M. Odinga une avance confortable.

Après l’élection, le décompte officiel de la commission a été lent, car les agents électoraux ont dû transporter des feuilles de résultats papier des 46 229 bureaux de vote au centre national de dépouillement à Nairobi. Ensuite, les employés de la commission devaient vérifier les papiers par rapport à la base de données en ligne d’images des mêmes feuilles.

Ces retards signifiaient que jeudi soir, il devenait clair que la première indication d’un gagnant proviendrait probablement des médias d’information – et non de la commission électorale – une décision politiquement sensible dans un pays où les médias peuvent être soumis à une ingérence brutale du gouvernement. .

Felix Odhiambo Owuor, directeur exécutif de l’Electoral Law and Governance Institute for Africa, une organisation à but non lucratif qui a aidé à rédiger des lignes directrices sur le rôle des médias dans l’élection, a déclaré dans une interview que les groupes de médias se sont retirés pour éviter une situation délicate.

« Je pense qu’ils ont simplement décidé qu’il valait mieux attendre » que la commission électorale du Kenya « rattrape son retard », a-t-il déclaré.