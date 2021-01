Il y avait de l’enthousiasme dans la plupart des écoles car les élèves étaient réunis après des mois

Des millions d’élèves portant des masques au Kenya sont retournés à l’école neuf mois après leur fermeture pour empêcher la propagation du coronavirus.

Les températures des apprenants ont été vérifiées et ils ont dû utiliser un désinfectant avant d’entrer dans les salles de classe.

Il y avait de l’excitation dans la plupart des écoles alors que les élèves étaient réunis, rapporte Ferdinand Omondi de la BBC depuis Nairobi.

Les autorités affirment que des efforts ont été faits pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants.

Mais le secrétaire général du Syndicat national des enseignants du Kenya, Wilson Sossion, a déclaré au programme Newsday de la BBC que le plan de retour à l’école était « inadéquat ».

Il a déclaré que le gouvernement n’avait pas débloqué de fonds aux écoles pour acheter des thermomètres, des désinfectants et d’autres articles nécessaires à la mise en œuvre des protocoles de santé.

Le ministre de l’Éducation George Magoha a été particulièrement critiqué pour avoir suggéré que les écoles devraient envisager d’apprendre sous les arbres comme un moyen d’éviter la surpopulation des classes.

Certains ont dit que le ministre exprimait une attitude cavalière envers les écoles publiques qui, par rapport aux écoles privées, ont souvent moins de ressources pour répondre à leur énorme population d’élèves.

Le Kenya a signalé près de 97 000 cas de Covid-19 et plus de 1 600 décès depuis le début de l’épidémie en mars de l’année dernière.

Au cours du week-end, le président Uhuru Kenyatta a prolongé un couvre-feu du crépuscule à l’aube jusqu’en mars pour aider à prévenir la propagation du virus.

Le programme Focus on Africa de la BBC s’est entretenu avec un enseignant et un élève de leurs expériences après leur premier jour à l’école.

Étudiante Nina Kemunto, 13 ans:

J’étais vraiment heureuse et excitée de voir mes amis.

C’était amusant mais nous devions nous éloigner socialement et je ne pouvais pas vraiment embrasser mes amis ou interagir avec eux comme d’habitude.

Les professeurs nous rappelaient de garder nos masques et la distance sociale, donc ce n’était pas difficile de s’en souvenir.

Nos tables étaient espacées et nous avions des autocollants sur le sol.

Je préfère l’école à l’apprentissage à domicile parce que je peux me concentrer davantage et c’est plus facile pour moi d’apprendre parce que je ne comprenais pas vraiment ce que le professeur disait pendant l’apprentissage en ligne – j’avais du mal à me concentrer.

Professeur de musique Grace Nangabo:

C’était un peu étrange, les étudiants et moi étions masqués et il y aurait un décalage dans la communication parce qu’ils ne parlaient pas assez fort pour être entendus par-dessus le masque.

Il y a aussi l’aspect de la distanciation sociale qui affecte des choses que nous ferions normalement comme le travail de groupe.

Si nous devions faire quelque chose comme chanter, nous devrions probablement envisager de le faire à l’extérieur pour nous assurer qu’ils ne sont pas dans un espace clos.

Ils doivent également se rappeler de garder leurs distances et de désinfecter – c’est certainement un gros ajustement.

Mais c’est une école privée, donc les chiffres ne sont pas aussi importants et nous faisons de notre mieux pour nous assurer que la distance physique est maintenue, il y a même des marques sur le sol pour que nous installions des bureaux à certains endroits.

Peut-être que pour les écoles publiques, ils auraient dû envisager une réintroduction progressive dans la salle de classe physique parce que c’est assez difficile, même si les enseignants y sont bien formés et expérimentés pour rappeler aux enfants de mettre leurs masques et d’autres mesures.

Une journée d’excitation et de chaos

Par Ferdinand Omondi, BBC News, Nairobi

Un cri joyeux soudain ici. Le nom de quelqu’un a crié là-bas. Et des uniformes partout.

C’était le genre de buzz que les Kenyans avaient manqué pendant plus de neuf mois.

Les écoles ont rouvert dans tout le pays et, pour la première fois, les élèves eux-mêmes avaient hâte de quitter la maison.

À l’école primaire d’Ayany à Kibera, dans la capitale, Nairobi, le directeur, Jackson Ndambuki, a déclaré que 1 400 élèves sur 1 500 avaient répondu.

Presque tous portaient des masques comme ordonné. Ceux qui n’avaient pas de masque émis par le gouvernement leur avaient été fournis.

Il y avait des contrôles de température à la porte, beaucoup de lavage des mains dans les zones de lavage désignées et un désinfectant dans chaque classe.

Mais pas tant pour la distanciation sociale.

Les jeunes enfants n’arrêtaient pas de se serrer dans leurs bras, de se toucher et de rester à à peine deux pieds l’un de l’autre malgré les supplications et les rappels incessants d’un de leurs professeurs.

Ce fut une journée d’excitation et de chaos. Lorsqu’ils s’installeraient enfin, le prochain grand défi serait pour les parents à court d’argent de payer les frais de scolarité.