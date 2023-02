Le Kenya rejoint la France et le Portugal avec une proposition de loi sur le droit à la déconnexion

Commentez cette histoire Commenter

Quel est le point commun entre un législateur kenyan, un restaurateur en France et un ministre portugais ? Ce sont de fervents défenseurs du droit de se déconnecter après les heures de travail. Cela signifie qu’il n’y a plus d’appels professionnels pendant que vous êtes assis à dîner ou que vous recevez des e-mails du patron le week-end. De la Grande Démission à l’arrêt tranquille, la pandémie a fondamentalement changé la nature et l’étendue des vies professionnelles. Mais la fatigue des travailleurs est une préoccupation qui a précédé le coronavirus, et les experts affirment que la nécessité de se déconnecter n’a fait que devenir plus pressante avec l’avènement du travail hybride et à distance.

Lorsque les maisons se sont transformées en bureaux pendant la pandémie, le législateur kenyan Samson Kiprotich Cherargei s’est rendu compte que le travail avait dépassé le maximum imposé par le pays de 52 heures par semaine sur six jours. En vertu d’un nouveau projet de loi qui doit être lu au Parlement ce mois-ci, les employeurs au Kenya pourraient être empêchés de contacter les travailleurs après les heures ou le week-end.

“À l’ère du bureau virtuel, il est important de créer des lois pour marquer le passage du bureau physique pour protéger la santé mentale, éviter l’épuisement professionnel et garantir du temps en famille”, a-t-il déclaré.

Plusieurs autres pays, principalement en Europe, ont des lois protégeant les employés d’être dérangés par leurs patrons après les heures de travail.

La France, célèbre pour sa semaine de travail de 35 heures, a été la pionnière d’une telle loi lorsqu’en 2017 elle a accordé aux travailleurs le droit d’ignorer les communications professionnelles en dehors des heures de travail.

« Les employés quittent physiquement le bureau, mais ils ne quittent pas leur travail. Ils restent attachés par une sorte de laisse électronique – comme un chien », avait alors déclaré à la BBC le parlementaire du Parti socialiste Benoit Hamon.

C’est devenu un mode de vie en France. Gwendoline Dessaux, 37 ans, gérante d’un restaurant et centre d’escalade de la ville de Strasbourg, ne prend pas son téléphone en vacances et a donné cette année pour consigne à son personnel de ne pas la contacter lorsqu’elle est en arrêt de travail.

“Je suis entièrement à vous de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, mais le reste du temps, laissez-moi tranquille”, a déclaré Dessaux à ses employés.

Seules exceptions : une urgence sanitaire ou si un incendie se déclare.

L’Italie, la Belgique, l’Espagne et l’Irlande ont depuis emboîté le pas, tout comme le Portugal fin 2021. Ana Catarina Mendes, la ministre portugaise des affaires parlementaires, a déclaré par e-mail que la pandémie avait rendu urgente la nécessité d’une telle loi.

S’il était trop tôt pour évaluer l’impact de la législation, a-t-elle déclaré, les entreprises, les travailleurs et les organes de contrôle sont désormais plus conscients de cette “nouvelle réalité”.

Les spécificités des lois sur le « droit à la déconnexion » diffèrent d’un pays à l’autre. En Belgique, le droit a été accordé aux fonctionnaires, tandis que les règles portugaises s’appliquent aux entreprises de plus de 10 employés, et les contrevenants sont sanctionnés par des amendes.

Selon la proposition kenyane, qui doit encore être débattue au Parlement, les travailleurs seront payés en plus s’ils répondent aux employeurs en dehors des heures de travail, et les employés sont protégés contre les représailles s’ils choisissent d’ignorer un tel contact.

Au Canada, la province de l’Ontario a une telle politique, et l’État australien du Queensland a accordé en décembre aux enseignants des droits de déconnexion numérique similaires.

Les experts disent qu’il est plus important que jamais que les travailleurs puissent se détacher de leur travail compte tenu de la fatigue et de l’anxiété générées par la pandémie.

Ariane Ollier-Malaterre, professeure de gestion à l’Université du Québec à Montréal qui a récemment co-écrit un article sur le droit à la déconnexion, a déclaré par courriel que le détachement du travail signifie pouvoir s’adonner à une autre activité sans se sentir coupable du travail non fait. .

“Le problème est que lorsque les gens se sentent coupables ou ruminent sur le travail après les heures de travail, ils ne peuvent jamais vraiment se reposer et reconstituer leur” réservoir de ressources “, pour revenir au travail énergiques, engagés et créatifs”, qui, a-t-elle dit, sont facteurs qui expliquent des phénomènes tels que la Grande Résignation et le sevrage tranquille.

Mais dans des pays comme les États-Unis et Inde, ce débat n’a pas trouvé une large audience. Au conseil municipal de New York, un projet de loi qui rendrait illégal pour les employeurs privés d’exiger que les employés vérifient et répondent aux e-mails pendant les heures non travaillées n’a pas été adopté en 2018.

Aux États-Unis, le débat sur la question est bloqué pour des raisons politiques plutôt que culturelles, a déclaré Cristina Banks, directrice du Centre interdisciplinaire pour des lieux de travail sains à l’Université de Californie à Berkeley.

“La fracture politique que nous connaissons aujourd’hui ne se prête pas à un débat significatif et honnête sur la protection des travailleurs dans ce domaine”, a-t-elle déclaré par e-mail, ajoutant qu’il existe toujours un mythe selon lequel une vie professionnelle confortable rendrait les travailleurs paresseux.

“C’est faux car la littérature de recherche a montré pendant des décennies que la plus grande productivité vient des travailleurs qui sont en bonne santé, se sentent en sécurité et ont le bien-être”, a déclaré Banks.

Au Kenya, une association d’employeurs a déclaré que la loi proposée finirait par provoquer l’indiscipline sur les lieux de travail, ont rapporté les médias locaux. Mais pour certains travailleurs, cela pourrait créer un environnement propice non seulement à un meilleur travail, mais aussi à un séjour plus long dans une entreprise.

Daniel Mwangi, 37 ans, a quitté son emploi de directeur de vente au détail à Nairobi en 2021 après en avoir eu marre des e-mails de 4 heures du matin et des appels d’enregistrement de 21 heures de son patron. Il avait commencé à perdre du poids et se sentait anxieux la plupart du temps. Le prochain emploi qu’il a pris n’était pas très différent et il est finalement passé au travail indépendant.