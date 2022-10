Le Kenya lève “effectivement” l’interdiction des cultures génétiquement modifiées

“La culture en plein air et l’importation de maïs blanc (OGM) sont désormais autorisées”, a déclaré lundi le communiqué de la présidence, après des années d’inquiétude au Kenya et dans une grande partie du continent africain concernant la sécurité des aliments génétiquement modifiés.

Plus tôt cette année, les États-Unis, via le bureau de leur représentant commercial, ont critiqué le Kenya pour son interdiction et les effets sur les exportations agricoles américaines vers le centre commercial de l’Afrique de l’Est. L’interdiction a également affecté l’aide alimentaire, a affirmé le bureau dans son rapport annuel publié en mars.

Le Cabinet se réunissait pour discuter de la sécheresse qui affecte 23 des 47 comtés du Kenya et des stratégies pour la sécurité alimentaire à plus long terme dans le pays de plus de 50 millions d’habitants. Il a discuté de “redéfinir de manière significative l’agriculture au Kenya en adoptant des cultures résistantes aux ravageurs et aux maladies” et a examiné des rapports sur “l’adoption de la biotechnologie”, a déclaré la présidence.