Le juge Weldon Korir a accordé jeudi 36000 dollars de dommages et intérêts à quatre des huit victimes après avoir conclu que leur droit à la vie et à la sécurité – ainsi que l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants – avait été violé en raison de l’inaction du gouvernement.

La violence a tué plus de 1 000 personnes et déplacé 600 000 de leurs foyers. Environ 900 personnes ont déclaré avoir été agressées sexuellement, mais les organisations de défense des droits humains affirment que le nombre augmente par milliers et que beaucoup n’ont pas été en mesure de signaler les attaques à la police parce que les policiers eux-mêmes en étaient les auteurs ou parce qu’ils avaient trop peur de signaler le crime.

Cependant, Korir n’a pas trouvé suffisamment de preuves que le gouvernement n’a pas réussi à s’attaquer aux crimes contre d’autres victimes de violence sexuelle et sexiste pendant la violence post-électorale et a refusé de donner des ordres leur enjoignant de le faire.

Les groupes de défense des droits humains impliqués dans cette affaire l’ont qualifiée de décision historique.

Il fournit un message selon lequel d’autres survivants peuvent emprunter cette voie, a déclaré Naitore Nyamu, chef des médecins pour les droits de l’homme au Kenya, qui a aidé les huit victimes à obtenir justice. Elle a dit que cela envoyait également un message à la police selon laquelle ils ont la responsabilité de mener de véritables enquêtes qui mèneront à des poursuites.

« Nous n’avons eu aucune autre voie de justice depuis l’épreuve horrible des agressions sexuelles après les élections de 2007-08 », ont déclaré les huit victimes de l’affaire dans un communiqué.

«Nous avons subi des cicatrices physiques, psychologiques et sociales de longue durée – qui ne dureront que jusqu’à ce que le gouvernement kényan remplisse ses obligations juridiques et en matière de droits humains fondamentales de reconnaître, de rendre compte et de réparer les dommages que nous avons subis», déclaration a dit.

Le gouvernement kényan affirme que des mesures ont été prises et a poursuivi des centaines de cas, mais a refusé de témoigner aux poursuites

La plupart des survivants ont été violés – certains viols collectifs – et certains ont été circoncis de force devant leurs proches, a déclaré Nyamu.

Elle a ajouté qu’ils ont vécu avec les conséquences de leurs procès, comme être infectés par le VIH, perdre leurs moyens de subsistance, être abandonnés par leurs maris ou être stigmatisés par leurs communautés.