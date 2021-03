À minuit, a déclaré M. Kenyatta, tous les rassemblements sont interdits à Nairobi et dans quatre comtés voisins, qui constituent une seule zone infectée. Les déplacements sont interdits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone réglementée, où les bars, restaurants et lieux de culte fermeront, et un couvre-feu nocturne de 22 heures passe à 20 heures. Cependant, l’aéroport international de Nairobi restera ouvert.

Plusieurs variantes ont été identifiées au Kenya, mais certaines ont été trouvées parmi les voyageurs, et il existe peu de données pour suggérer leur prévalence ou le rôle qu’ils pourraient jouer dans la montée en puissance de la nation d’Afrique de l’Est. Ils incluent B.1.1.7 , la variante la plus transmissible et peut-être la plus mortelle identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne; B.1.351, une variante trouvée pour la première fois en Afrique du Sud qui peut contourner la protection offerte par les vaccins actuels; et A.23.1 , une variante qui est maintenant dominante dans l’Ouganda voisin du Kenya et le Rwanda voisin.

