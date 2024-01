Le Kenya et la Tanzanie s’engagent sur un accord après un avis de suspension de vol

Le Premier secrétaire du Cabinet et secrétaire du Cabinet chargé des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, et son homologue tanzanien, January Makamba, ont exprimé leur engagement à mettre fin à l’impasse qui a entraîné la suspension du vol Kenya Airways de Nairobi à Dar es Salaam.

L’Autorité de l’aviation civile de Tanzanie a suspendu l’exploitation des vols entre Nairobi et Dar es Salaam dans un avis indiquant que l’interdiction prendrait effet le 22 janvier.

Mudavadi a déclaré avoir parlé aux représentants tanzaniens Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine Makamba et a accepté de résoudre la question.

” J’ai parlé ce soir à Janvier Makamba (MP), ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République-Unie de Tanzanie, à propos de la décision de l’Autorité de l’aviation civile de Tanzanie d’annuler les autorisations accordées à Kenya Airways pour opérer des vols de passagers entre Nairobi et Dar es Salaam avec effet au 22 janvier. 2024″, a déclaré sur sa page X.

“Nous avons convenu d’un commun accord que nos autorités respectives de l’aviation civile travailleraient ensemble pour résoudre le problème à l’amiable dans les trois prochains jours. Il ne devrait donc y avoir aucune raison de s’alarmer.”

Makamba a déclaré qu’ils étaient convenus que restreindre les voyages entre les deux pays n’était pas le résultat souhaité.

“Nous sommes d’accord sur le fait que les restrictions sur les voyages aériens entre nos pays et depuis n’importe lequel de nos pays vers un pays tiers ne devraient pas être maintenues. Avec les autorités compétentes, nous avons décidé de régler cette question, conformément aux accords existants, dans un délai de trois jours.”

Le directeur général de l’Autorité de l’aviation civile de Tanzanie, Hamza Johari, a déclaré plus tôt dans un communiqué que les vols avaient été interdits en vertu des droits de circulation de troisième et quatrième libertés à compter du 22 janvier 2024.

Le directeur général de la CAA tanzanienne a déclaré que la décision avait été prise après que les autorités aéronautiques du Kenya ont refusé la demande de la Tanzanie d’effectuer des opérations aériennes tout-cargo par Air Tanzanie Company Limited.

Kenya Airways a déclaré qu’elle travaillait avec des agences en Tanzanie pour garantir qu’il n’y aurait pas de perturbation des vols.

“Kenya Airways (KQ) est au courant de l’avis public publié par l’Autorité de l’aviation civile de Tanzanie le 15 janvier 2024, annulant les approbations de KQ pour opérer des vols de passagers entre Nairobi et Dar es Salaam à compter du 22 janvier 2024”, indique le communiqué.

“Kenya Airways engage les autorités de l’aviation civile et les agences gouvernementales compétentes au Kenya et en Tanzanie pour trouver une solution garantissant qu’il n’y aura pas de perturbations de vol entre Nairobi et Dar es Salaam.”