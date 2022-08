Le Kenya espère une élection sans violence alors que le concours entre dans sa phase finale | Nouvelles du monde

Des millions de Kenyans voteront pour leur prochain président ce mardi.

C’est une course serrée, l’ancien Premier ministre Raila Odinga n’ayant que six points d’avance sur le vice-président William Ruto dans les derniers sondages.

Les craintes grandissent qu’un résultat contesté puisse déclencher des violences post-électorales parmi les partisans inconditionnels des deux candidats.

M. Odinga se présentera à la présidence pour la cinquième fois sur une plateforme anti-corruption et de soins de santé universels.

Son adversaire, M. Ruto, s’appuie sur son parcours autodidacte et se positionne comme la voix des “arnaqueurs” – promettant de s’attaquer au chômage stupéfiant des jeunes de 40 % au Kenya.

Sa source de richesse et sa position douce sur la corruption ont fait l’objet de critiques.

Les 77 ans de M. Odinga et ses antécédents d’élite en tant que fils du premier vice-président du Kenya Jaramogi Odinga ont été considérés par les opposants comme détachés de la réalité des Kenyans ordinaires – une réalité qui ne cesse de s’aggraver à mesure que la crise du coût de la vie augmente.

Image:

Ruth allaite son bébé de trois mois April



“Aujourd’hui ça va mal, je n’ai pas d’argent”

Plus de la moitié de la population de Nairobi vit dans des établissements informels.

Mukuru, l’un des plus grands bidonvilles de la capitale, compte environ 900 000 habitants.

L’une d’entre elles est Ruth, une mère de trois enfants, qui lutte plus que jamais.

“Je peux aller voir mon patron et le patron me dit ‘aujourd’hui c’est mauvais, je n’ai pas d’argent’ alors je dois revenir et chercher une autre option, pour que je puisse nourrir mes enfants”, explique Ruth.

Les valises de Ruth sont prêtes.

Comme beaucoup de gens ici, elle envisage d’emmener ses jeunes enfants à la campagne jusqu’après les élections.

Sa voisine Jane Wanjiru s’en va aussi : “Nous ne savons pas ce qui va se passer. Il y a cette tension partout.”

Image:

La tension monte entre supporters rivaux



“Seuls les imbéciles se battent”

Les inquiétudes concernant une transition pacifique sont enracinées dans un passé tumultueux.

Chaque élection générale au Kenya depuis 1997 a connu des incidents de violence électorale.

En 2007, plus de 1 000 personnes ont été tuées et 600 000 déplacées lorsque les tribus rivales Kikiyu et Luo ont toutes deux revendiqué la victoire.

Le Kenya est l’une des plus grandes économies d’Afrique et l’une des nations les plus influentes du continent.

Ce qui se passera lors des élections de la semaine prochaine aura un impact bien au-delà des frontières du pays, et il y a un espoir général qu’elles se dérouleront pacifiquement.

Dans un bar étudiant branché de l’autre côté de la ville, de jeunes Nairobiens se réunissent pour un micro ouvert la nuit en espérant que le système de sonorisation étouffera le doute dans le processus démocratique.

Image:

Kodong Mwangi et Tess Moraa espèrent que la journée se passera paisiblement



“Ce que nous demandons, c’est que les gens soient pacifiques”, déclare Kadong Mwangi, 24 ans.

De retour à Mukuru, un débat politique houleux dans un lave-auto se termine par des assurances des deux côtés de la course qu’ils accepteront le résultat politique.

Dans un chœur de cris, un homme dit: “Pourquoi devrions-nous nous battre? Nous ne nous battrons pas – seuls les imbéciles se battent.”