Le Kenya envoie un don de nourriture au Soudan du Sud au milieu des combats

“En tant que voisin et concédant du processus de paix au Soudan du Sud, je porte, au nom du Kenya, ces développements préoccupants à l’attention de la communauté internationale au sens large et appelle à une concentration et une intervention immédiate axées sur la désescalade, la résolution pacifique et la coexistence. parmi les parties impliquées », a déclaré Ruto.