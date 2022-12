Le Kenya envoie un don de nourriture au Soudan du Sud au milieu des combats

NAIROBI, Kenya (AP) – Le président kenyan William Ruto a exprimé sa préoccupation face aux combats au Soudan du Sud voisin et a transporté par avion un don de denrées alimentaires aux personnes touchées.

Les États du Haut-Nil et du Jonglei, dans le nord du Soudan du Sud, connaissent une recrudescence des combats entre milices armées rivales.

Les combats ont menacé la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018 entre le président Salva Kiir et son ancien rival Riek Machar.

Ruto a déclaré avoir parlé à Kiir samedi et l’a exhorté à faciliter le dialogue pour toutes les parties impliquées afin d’arrêter les combats.

Le Kenya a également demandé à la communauté internationale d’intervenir et d’aider dans l’instabilité croissante au Soudan du Sud.

“En tant que voisin et concédant du processus de paix au Soudan du Sud, je porte, au nom du Kenya, ces développements préoccupants à l’attention de la communauté internationale au sens large et appelle à une concentration et une intervention immédiate axées sur la désescalade, la résolution pacifique et la coexistence. parmi les parties impliquées », a déclaré Ruto.

Les combats ont déplacé des milliers de personnes et laissé beaucoup d’entre elles dans un besoin urgent d’eau, de nourriture, d’abris et d’aide médicale.

C’est la deuxième fois que le Kenya envoie de la nourriture et de l’aide médicale au Soudan du Sud après un don similaire le 25 novembre.

La plus grande région d’Afrique de l’Est est confrontée à la pire sécheresse depuis des décennies, certaines régions connaissant cinq saisons des pluies consécutives ratées tandis que d’autres ont des précipitations inférieures à la moyenne.

Le Kenya partage sa frontière nord avec le Soudan du Sud et joue un rôle clé de médiation dans la mise en œuvre de l’accord de paix du pays.

Il y avait de grands espoirs lorsque le Soudan du Sud, riche en pétrole, a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 après un long conflit. Mais le pays a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, en grande partie sur la base de divisions ethniques lorsque les forces fidèles à Kiir ont combattu celles qui soutenaient Machar.

Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans la guerre, qui a pris fin avec l’accord de paix de 2018. Mais les termes de cet accord n’ont pas été pleinement mis en œuvre, et la violence persistante l’affaiblit encore plus.

Evelyne Musambi, Associated Press