Le Kenya envoie le premier groupe de troupes dans l’est du Congo frappé par les rebelles

NAIROBI, Kenya (AP) – Les troupes kényanes déployées sous la bannière d’un bloc régional sont arrivées samedi dans l’est du Congo troublé, où les forces gouvernementales combattent un groupe rebelle violent qui contrôle désormais une partie du territoire.

Les troupes font partie des 903 soldats kényans qui seront éventuellement envoyés dans l’est du Congo, rejoints par des troupes d’autres pays d’Afrique de l’Est.

Le chef des forces de défense du Kenya, le général Robert Kibochi, a accompagné les soldats à l’aéroport international de Nairobi et les a exhortés à obéir pendant leur mission.

«Nous sommes connus pour respecter la loi partout où nous allons. Respectez les chefs de la défense où vous allez », a déclaré Kibochi.

Les forces kenyanes seront basées à Goma, la plus grande ville de l’est du Congo et la capitale de la province du Nord-Kivu, où les rebelles du M23 et les troupes congolaises se sont affrontés vendredi.

Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir les rebelles, ce que le Rwanda nie.

Le président kenyan William Ruto a qualifié la mission au Congo de “nécessaire et urgente” pour la sécurité régionale.

La force régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est, sur laquelle les chefs d’État se sont mis d’accord en juin, comprendra également deux bataillons ougandais, deux burundais et un sud-soudanais, dirigés par un commandant kenyan.

La violence des groupes armés dans l’est du Congo a provoqué une crise diplomatique entre le Congo et le Rwanda, les deux pays voisins s’accusant mutuellement de soutenir des groupes armés hostiles.

