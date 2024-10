Le Kenya émet une alerte sur la propagation de la maladie à virus de Marburg-Xinhua

NAIROBI, 9 octobre (Xinhua) — Le ministère kenyan de la Santé a déclaré que le pays était en état d’alerte élevé suite à la notification d’une épidémie de maladie à virus de Marburg (MVD) au Rwanda, sur fond de craintes de transmissions transfrontalières.

La secrétaire du Cabinet chargée de la Santé, Deborah Barasa, a déclaré que le Kenya partageait de solides liaisons aériennes et routières avec le Rwanda, avec des vols quotidiens et des déplacements routiers et commerciaux fréquents.

« Compte tenu de ce qui précède, le ministère prend des mesures urgentes pour empêcher l’importation de cas et la transmission ultérieure à travers le pays », a déclaré Barasa dans un communiqué publié mardi soir à Nairobi, la capitale du Kenya.

La MVD est une fièvre hémorragique virale aiguë et sévère, hautement transmissible et les cas peuvent se propager rapidement en peu de temps.

Barasa a déclaré qu’à ce jour aucun cas n’a été signalé dans le pays, soulignant que la surveillance a été renforcée dans tous les comtés et à tous les points d’entrée pour empêcher l’entrée de la maladie.

Le ministère a exhorté le public à rester vigilant et à signaler toute fièvre inhabituelle et tout symptôme hémorragique inhabituel, en particulier chez les personnes ayant récemment voyagé dans les zones touchées.

Barasa a déclaré que le Kenya tenait à protéger la santé publique et à garantir que les Kenyans soient informés et protégés contre toute menace potentielle pour la santé. ■