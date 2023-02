Le Kenya demande l’aide divine pour mettre fin à une sécheresse paralysante et persistante

NAIROBI, Kenya – Avec la perspective d’une sixième saison des pluies ratée consécutive dans l’est et la Corne de l’Afrique, le président du Kenya espère que les cieux s’ouvriront enfin avec l’aide d’une journée nationale de prière de masse mardi.

« En tant que gouvernement, nous avons établi des plans élaborés pour la sécurité alimentaire, nous avons des semences, de nombreux engrais et des stratégies de collecte de l’eau, y compris des barrages. Nous avons maintenant besoin que Dieu nous envoie la pluie », a déclaré Ruto. “J’exhorte toutes les personnes de toutes confessions (…) à prier pour notre pays.”

Le Kenya et d’autres pays d’Afrique de l’Est ont connu certains de les pires conditions de sécheresse depuis des décennies, causant de mauvaises récoltes, la perte de bétail, de faune et de biodiversité, et la malnutrition. L’agriculture domestique est une grande partie de l’économie du Kenya.