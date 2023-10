Le Kenya attend l’approbation du Parlement pour déployer une force anti-gang soutenue par l’ONU en Haïti

Les législateurs kenyans ont déclaré mercredi que l’approbation du Parlement était encore nécessaire avant que le pays ne lance le déploiement d’une force de police anti-gang en Haïti.

Le plan, qui a reçu un soutien international massif, a été approuvé cette semaine par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Anthony Oluoch, un homme politique de l’opposition kenyane, a affirmé que les conditions de déploiement à l’étranger du pays n’étaient pas encore remplies et que les affaires intérieures « devraient avoir la priorité sur tout engagement à l’étranger ».

Le député de l’opposition Anthony Oluoch a déclaré lors d’une séance de la chambre basse du Parlement que les conditions d’un déploiement à l’étranger n’étaient pas remplies en vertu de la loi sur la police nationale.

Il a également déclaré que les besoins de sécurité du pays « devraient avoir la priorité avant tout engagement extérieur », faisant allusion aux attaques internes du groupe extrémiste al-Shabab basé en Afrique de l’Est et qui a des liens avec al-Qaida.

Un autre député, Junet Mohamed, a déclaré que la question devrait être soumise au Parlement pour approbation « avant qu’un policier ne quitte le pays » pour ce qu’il a qualifié de « mission dangereuse », citant l’inexpérience des policiers kenyans dans la lutte contre la criminalité locale.

La mission de maintien de la paix dirigée par le Kenya en Haïti a été approuvée lundi dans une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, et le président kenyan William Ruto s’est engagé à « ne pas laisser tomber le peuple haïtien ».

Le président américain Joe Biden a remercié mercredi Ruto d’avoir « répondu à l’appel d’Haïti à servir de pays chef de file de la mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) », selon un communiqué de leur appel.

La Constitution kenyane stipule que l’approbation du Parlement doit être obtenue avant le déploiement d’une force nationale et que les précédentes missions de maintien de la paix menées par l’armée ont été soumises à cette approbation. Mais il n’est pas clair si ce déploiement de policiers peut être défini comme une force nationale.

Le président de la commission de la défense de l’Assemblée nationale, le législateur Nelson Koech, a déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique que la question serait probablement soumise à une commission mixte comprenant la commission de la sécurité nationale avant d’être soumise au Parlement pour approbation.

Il a déclaré que la police kenyane est compétente et peut mener à bien sa mission car « la situation en Haïti n’est pas la guerre, mais la violence des gangs ».

Koech a déclaré que les besoins de sécurité intérieure du pays ne devraient pas l’empêcher de contribuer aux missions mondiales de maintien de la paix et qu’il était « moralement juste » d’aider à restaurer la paix en Haïti.

Le leader de la majorité, Kimani Ichung’wah, a déclaré que le pays devrait « agir comme partie de la communauté des nations » parce qu’Haïti est dans le besoin maintenant et ce sera peut-être le Kenya à l’avenir.

La mission dirigée par le Kenya serait la première fois depuis près de 20 ans qu’une force serait déployée en Haïti. Une mission de l’ONU de 2004 s’est terminée en 2017.

La prochaine mission serait dirigée par le Kenya, la Jamaïque, les Bahamas et Antigua-et-Barbuda promettant également du personnel. La mission non-ONU serait revue après neuf mois et serait financée par des contributions volontaires, les États-Unis promettant jusqu’à 200 millions de dollars.

Le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, a déclaré lundi que le déploiement aurait lieu « dans un court laps de temps ».

Plus tôt, Mutua avait déclaré que le Kenya attendait le vote au Conseil de sécurité mais que la planification logistique était en cours et que des officiers clés kenyans prenaient des cours de français pour surmonter la barrière linguistique entre Kenyans et Haïtiens.