Le Kenya a rétrogradé son ministre des Affaires étrangères. Qu’est-ce que cela signifie pour son déploiement en Haïti ?

Deux jours après que le ministre des Affaires étrangères du Kenya a publiquement remercié le Conseil de sécurité des Nations Unies – avant le président William Ruto – d’avoir accepté une intervention en Haïti et déclaré que les troupes dirigées par le Kenya seraient déployées dans un bref délai, il a perdu son poste de haut niveau au sein du cabinet et a été réaffecté.

Après avoir devancé le ministère de l’intérieur pour parler de ce déploiement, Alfred Mutua a été muté au ministère du tourisme, où il est désormais également en charge de la faune, à la suite d’un remaniement ministériel opéré par Ruto. Mutua avait été l’un des principaux défenseurs des forces kenyanes et un ardent défenseur de la position de son pays à la tête d’une force multinationale en Haïti pour aider à désarmer les gangs violents. Sa rétrogradation intervient alors que la controverse fait rage au Kenya parmi les opposants et les critiques de Ruto au sujet du déploiement prévu, et que le président lui-même fait face à des protestations contre le coût élevé de la vie et les impôts élevés.

Même si le moment choisi pour la rétrogradation de Mutua a fait sourciller, au moins un observateur du Kenya et d’Haïti, qui a suivi de près les efforts visant à envoyer une force multinationale en Haïti pour aider les gangs assiégés du pays, a déclaré qu’elle ne croyait pas cela aura beaucoup d’impact.

« Je ne pense pas que le changement de ministre des Affaires étrangères aura beaucoup d’influence sur la conception même des opérations en Haïti », a déclaré Vanda Felbab-Brown, chercheur principal au Centre Strobe Talbott pour la sécurité, la stratégie et la technologie à l’étranger. Programme de politique au Brookings Institute.

Les ministres kenyans de l’Intérieur et de la Défense restent en place, a-t-elle précisé. « Les États-Unis entretiennent des liens étroits avec ces deux ministères et conserveront probablement leur accès actuel pour influencer la conception des opérations », a ajouté Felbab-Brown.

Il s’agit du premier remaniement de Ruto depuis son entrée en fonction en août de l’année dernière. Outre la réaffectation de Mutua, le ministère des Affaires étrangères a été transféré et la tutelle a été confiée à un proche allié, Musalia Mudavadi. Dans un communiqué, Ruto a déclaré mercredi soir que le remaniement visait à « optimiser les performances et à améliorer les résultats, comme indiqué dans le manifeste de l’administration ».

Fin juillet, Mutua a publié une déclaration sur son compte de réseau social indiquant que le Kenya avait accepté « d’envisager positivement » de diriger une force multinationale en Haïti et d’envoyer 1 000 de ses policiers pour aider la police de ce pays des Caraïbes à combattre les gangs violents qui contrôlaient au moins 80 000 habitants. % du capital. À l’époque, la déclaration, publiée sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, avait même pris un certain temps. diplomates étrangers impliqués dans les négociations par surprise.

Quelques jours avant le vote de l’ONU, Mutua, un ancien journaliste, a déclaré à la BBC que la mission Haïti pourrait être déployée en janviersinon avant, et dans sa déclaration publique après le vote du Conseil de sécurité de l’ONU, il a déclaré que cela pourrait se produire « dans un court laps de temps ».

Dans un post de lundi sur X, après le vote, il a déclaré : « Je remercie le Conseil de sécurité des Nations Unies #CSNU pour avoir adopté la résolution qui donne le mandat d’intervenir en Haïti pour aider nos frères et sœurs qui souffrent. Je remercie tous ceux qui ont participé de manière constructive pour que la résolution soit adaptée à son objectif et pour le réseautage efficace qui s’est déroulé.

Il a également appelé « tous les partenaires internationaux de bonne volonté » à apporter leur aide. Il a ajouté que « ce mandat ne concerne pas seulement la paix et la sécurité, mais aussi la reconstruction d’Haïti – sa politique, son développement économique et sa stabilité sociale. C’est le début d’un nouveau chapitre pour les pères, les mères et les enfants d’Haïti.

Le ministre, actif sur les réseaux sociaux, n’a rien dit sur sa réaffectation. Il a cependant mis à jour son portfolio pour ses 1,4 millions de followers sur X.

Dans une interview avec le New York Times, Mutua a déclaré qu’il envisageait que plus de 50 pays promettent chacun 500 à 1 000 officiers et que les responsables kenyans, après une évaluation, ont estimé que l’effort en Haïti pourrait prendre trois ans et nécessiter 10 000 à 20 000 personnes. Contrairement à Mutua, le ministre de la sécurité intérieure ne s’est pas exprimé publiquement et Ruto lui-même a fourni peu de détails sur les préparatifs. Dans sa déclaration remerciant l’ONU, il s’est abstenu de mentionner dans quel délai le déploiement pourrait avoir lieu.

Felbab-Brown a déclaré qu’elle pensait que le gouvernement kenyan et d’autres membres de la communauté internationale auraient pu être mécontents de ses commentaires sur la taille d’une force en Haïti et que la mission aurait besoin de trois ans pour terminer son travail en Haïti. Elle pense que son évaluation est bien plus réaliste quant à ce qu’il faudra faire pour affaiblir les gangs.

« En reconnaissant le temps et le personnel plus importants nécessaires aux seules opérations de sécurité, le ministre kenyan des Affaires étrangères a clairement devancé le confort de beaucoup, d’autant plus qu’il semblait également appliquer que d’autres pays étaient prêts à envoyer des forces bien au-delà des chiffres attendus. , dit-elle.

La mission multinationale de soutien à la sécurité d’Haïti a été autorisée pour un an, avec un examen dans neuf mois par le Conseil de sécurité. Le Miami Herald, par l’intermédiaire de sources diplomatiques impliquées dans les discussions précédant le vote de l’ONU, a identifié au moins une douzaine de pays qui ont exprimé leur volonté de participer soit en déployant des policiers ou du personnel militaire, soit en fournissant de l’argent ou du matériel. Washington, qui n’a pas révélé la liste des pays, a seulement déclaré que les 2 000 hommes dont une équipe d’évaluation du Kenya, en visite à Port-au-Prince en août, avait déclaré avoir besoin pour être déployés, avaient été contactés grâce à des offres de pays comme les Bahamas et la Jamaïque. , Antigua-et-Barbuda et autres.

Au cours de cette même visite, le gouvernement kenyan a également clairement indiqué qu’un déploiement devrait être approuvé par le parlement de la nation africaine, un point sur lequel les législateurs de l’opposition du pays insistent depuis le vote de lundi à l’ONU.