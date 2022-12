Le Kentucky se souvient des victimes de la tornade alors que la reconstruction se poursuit

FRANKFORT, Ky. (AP) – Chris Bullock a beaucoup de raisons d’être reconnaissante alors qu’elle décore sa nouvelle maison pour Noël, après avoir passé une grande partie de l’année écoulée dans un camping-car avec sa famille.

Il y a un an, samedi, une tornade massive a anéanti de larges pans de sa ville natale de Dawson Springs, dans le Kentucky, la laissant sans abri après une nuit terrifiante de mort et de destruction.

Les choses semblent bien différentes maintenant.

En août, Bullock et sa famille ont emménagé dans leur nouvelle maison, construite gratuitement par le groupe de secours en cas de catastrophe God’s Pit Crew. Il se trouve sur le même site où leur maison de 26 ans a été anéantie.

“Dieu nous a envoyé des bénédictions”, a déclaré Bullock lors d’un entretien téléphonique vendredi. « Parfois, nous sentons qu’il y a un peu de culpabilité, si vous voulez. Pourquoi avons-nous été épargnés ?

La tragédie de la saison des fêtes a tué 81 personnes dans le Kentucky et transformé des bâtiments en monticules de gravats alors que les dommages atteignaient des centaines de millions de dollars. Ailleurs dans l’État, Mayfield a été directement touché par l’essaim de tornades de décembre, qui a laissé une large traînée de bâtiments détruits et d’arbres déchiquetés. À Bowling Green, une tornade a anéanti tout un lotissement.

Cela faisait partie d’une épidémie de tornade massive à travers le Midwest et le Sud.

À Dawson Springs et dans d’autres villes du Kentucky sur le chemin des tempêtes, des maisons et des entreprises ont régulièrement vu le jour ces derniers mois. L’aide gouvernementale, les dons privés et les remboursements des assureurs ont afflué dans la région sinistrée de l’ouest du Kentucky.

“C’est plus qu’encourageant”, a déclaré Jenny Beshear Sewell, la mairesse élue de Dawson Springs et cousine du gouverneur du Kentucky Andy Beshear. “Dans un livre de contes, c’est comme le passage au chapitre suivant. C’est ce que l’on ressent. C’est à ça que ça ressemble.

Samedi, le gouverneur dirigera des événements commémoratifs rappelant les horribles premiers chapitres de la tragédie. Les rassemblements à Dawson Springs, Mayfield et le comté de Marshall se souviendront de ceux qui sont morts et rendront hommage aux secouristes qui ont tiré des gens de l’épave – ainsi qu’aux bénévoles qui ont participé à la reconstruction massive.

“Rien de ce que j’ai jamais vu ne m’avait préparé à ce que j’ai vu à la première lumière ce jour-là”, a déclaré Beshear avant l’anniversaire. “Alors que nous continuons à pleurer ceux que nous avons perdus, ma foi me dit que même si nous pouvons lutter contre le pourquoi – pourquoi cela nous frappe-t-il, pourquoi les êtres humains souffrent-ils – nous voyons la présence de Dieu dans la réponse.”

La famille de Beshear a des liens profonds avec Dawson Springs. Le père du gouverneur démocrate, l’ancien gouverneur de deux mandats Steve Beshear, a grandi dans la communauté soudée de l’ouest du Kentucky.

La dévastation a déclenché une vague d’amour et d’aide qui a commencé presque dès que la lumière du jour a révélé l’étendue des dégâts. Beshear, qui a dirigé la réponse de l’État, a déclaré que l’effort devrait restaurer “la foi de chacun en l’humanité”.

Un an plus tard, l’aide continue d’arriver.

Mais de nombreuses victimes de la tempête continuent de lutter, y compris certains des voisins de Bullock qui ont perdu des maisons et des êtres chers. D’autres ne sont pas aussi avancés dans la reconstruction. Pourtant, les progrès sont constants et Bullock a déclaré que cela “réchauffe le cœur” de voir son quartier se rassembler.

“Pour la plupart, les mêmes personnes sont au même endroit où elles appartiennent, à notre avis”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes là où nous appartenons.”

Bullock se souvient en détail de la chaîne déchirante des événements d’il y a un an.

Elle s’est précipitée au sous-sol avec son mari Barry, son fils de 17 ans Stevie et le caniche miniature Dewey quelques instants avant que la tempête ne frappe.

“Ils disent que c’était 33 secondes”, a-t-elle déclaré. “C’était comme 33 minutes.”

Bullock était coincée sous un mur de briques émietté au sous-sol avec son fils et son chien. Son mari les a tirés des décombres avec des blessures mineures. Au milieu du chaos et de la destruction, il a fallu environ 10 heures aux proches pour les retrouver. Ils ont emménagé dans un camping-car près du site de leur maison pendant six mois, attendant que leur nouvelle maison monte et passant le reste du temps avec des parents.

Bullock a déclaré qu’elle n’était pas sûre d’assister à l’événement commémoratif en ville.

“J’ai l’impression d’avoir très bien géré tout, mais plus ça se rapproche de demain (samedi), quand ça me traverse l’esprit, ça me coupe un peu le souffle”, a-t-elle déclaré.

Bullock a admis que Noël apporte un mélange de sentiments au milieu de tant de luttes en cours – “Pourquoi allons-nous être dans notre maison pour Noël?” tandis que d’autres ne le sont pas – mais ont dit qu’elle et son mari ont toujours tout fait pour les vacances. Elle a dit que se pencher pour faire certaines des choses qu’ils aiment, c’est un peu comme prendre position.

Elle est donc allée «par-dessus bord» en enfilant des lumières de Noël sur leur nouvelle maison et a acheté de nombreuses nouvelles décorations, mais a déclaré qu’il faudrait du temps avant que l’affichage ne soit complètement relancé.

“Je ne peux pas encore le faire ressembler à ça”, a-t-elle déclaré. “Il va falloir attendre encore un an.”

Bruce Schreiner, L’Associated Press